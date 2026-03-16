Después de mantenerse en la parte alta de la tabla y ligar dos victorias consecutivas, el Guadalajara atraviesa un buen momento en el campeonato. Tras los tropiezos ante Toluca y Cruz Azul, el conjunto rojiblanco logró recuperar terreno y se mantiene entre los equipos más competitivos del torneo, con la mira puesta en volver al liderato general en las próximas jornadas.

El Guadalajara tiene un compromiso pendiente a mitad de semana frente a León , un partido clave para sus aspiraciones de regresar al primer lugar de la clasificación. Sin embargo, el calendario inmediato presenta un panorama exigente, ya que en sus siguientes compromisos también enfrentará a Monterrey, Pumas UNAM y Tigres UANL.

El equipo dirigido por Gabriel Milito tendrá cuatro pruebas importantes. La primera será este miércoles en casa ante León, que recientemente se quedó sin entrenador tras la destitución de Ignacio Ambriz. El conjunto esmeralda llegará con la intención de reaccionar y cortar su racha negativa de dos derrotas consecutivas.

Posteriormente, el Guadalajara visitará la Sultana del Norte para medirse ante Monterrey durante el fin de semana. El encuentro luce complicado, ya que Rayados buscará reencontrarse con la victoria tras acumular tres partidos sin ganar, por lo que el duelo ante Chivas será clave en su lucha por mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla.

Para la Jornada 13, Chivas recibirá a Pumas en la cancha del Estadio Akron, en uno de los partidos más exigentes que le quedan como local en el cierre del campeonato. Los universitarios también se mantienen en la parte alta de la tabla, además de tratarse de un enfrentamiento con una rivalidad histórica entre ambas instituciones.

Finalmente, en la Jornada 14, el Rebaño afrontará uno de los retos más complicados del calendario cuando visite el Estadio Universitario para enfrentar a Tigres. El equipo regiomontano es uno de los más fuertes del torneo y busca asegurar un lugar en la clasificación directa, mientras que Guadalajara intentará mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

En este tramo decisivo del torneo, el Guadalajara tendrá la oportunidad de confirmar su buen momento frente a rivales directos . Los resultados en estos cuatro encuentros no solo podrían definir su posición en la tabla, sino también permitir ver algunas variantes en ciertos elementos, ante la ausencia de múltiples jugadores en la lista final de Javier Aguirre.

SV