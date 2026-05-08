Chivas dejará entrar a su entrenamiento, así puedes asistir

¡Atención, chivahermanos de corazón! Llegó el momento exacto para demostrar por qué la afición de Guadalajara es considerada la más pasional y leal de todo México, haciendo vibrar nuestra casa antes del partido más decisivo de la temporada.

Este viernes, el Club Deportivo Guadalajara ha tomado una decisión espectacular para su afición: abrir las puertas de su último entrenamiento previo a la gran vuelta de los cuartos de final, permitiendo que el calor de la tribuna baje hasta la cancha.

La cita ineludible es en el Estadio Akron, un escenario que se vestirá de gala y donde el equipo buscará llenarse de energía positiv a para lograr la ansiada remontada frente a los Tigres de la UANL.

¿Cómo conseguir tus boletos para el Estadio Akron?

Si te estás preguntando cómo ser parte de esta auténtica fiesta rojiblanca, te tenemos excelentes noticias: el proceso es completamente digital, sumamente rápido y, lo mejor de todo, totalmente gratuito para los verdaderos fanáticos del equipo.

El único requisito indispensable es ingresar desde tu celular a la aplicación o al sitio web oficial de Boletomóvil, donde podrás canjear tu entrada sin costo alguno y generar el código que te dará acceso al recinto.

Es muy importante recordar que el cupo para este evento es estrictamente limitado por cuestiones de protección civil, por lo que te sugerimos correr a la plataforma y asegurar tu lugar antes de que las entradas se agoten por completo.

La misión: Remontar ante Tigres en Cuartos de Final

El ambiente que se vivirá este viernes no será el de una práctica cualquiera; tanto la directiva como los jugadores quieren convertir el estadio en una auténtica olla a presión que intimide al rival desde un día antes del silbatazo inicial.

A lo largo de su rica historia, el Rebaño Sagrado ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe levantarse de los golpes más duros, y con el apoyo incondicional de su gente en la tribuna, la ilusión de avanzar a las semifinales está más viva que nunca.

Tips rápidos y objetos prohibidos en el Estadio AKRON

Para que tu experiencia en las gradas sea verdaderamente perfecta y no pases un mal rato en los estrictos filtros de seguridad, es vital que planifiques tu llegada con tiempo y lleves tu boleto digital listo para escanear en los torniquetes.

Además, ten en cuenta que no habrá servicio de paquetería en las inmediaciones del inmueble. A continuación, te dejamos una lista de puntos clave y tips rápidos para que disfrutes al máximo sin contratiempos:

Llega temprano: Evita las largas filas de último minuto, encuentra un buen lugar en la tribuna y comienza a calentar la garganta con los cánticos tradicionales.

Cero mochilas grandes: Por regla general, solo se permitirá el ingreso de bolsas de mano menores a 30x30 cm. Deja las mochilas voluminosas en casa o en tu auto.

Objetos estrictamente prohibidos: Dile adiós a los vapers, cigarros, paraguas, cables, perfumes, mascotas y cualquier tipo de dispositivo láser. La seguridad es primero.

Tu boleto siempre a la mano: Descarga tu acceso de Boletomóvil antes de llegar al estadio para evitar problemas de señal de internet y agilizar tu entrada.

Viste tus colores: Lleva tu playera bien puesta, banderas y toda la actitud para recordarle a los jugadores que en Guadalajara nadie se rinde.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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