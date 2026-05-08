Chivas dejará entrar a su entrenamiento, así puedes asistir

¡Atención, chivahermanos de corazón! Llegó el momento exacto para demostrar por qué la afición de Guadalajara es considerada la más pasional y leal de todo México, haciendo vibrar nuestra casa antes del partido más decisivo de la temporada.Este viernes, el Club Deportivo Guadalajara ha tomado una decisión espectacular para su afición: abrir las puertas de su último entrenamiento previo a la gran vuelta de los cuartos de final, permitiendo que el calor de la tribuna baje hasta la cancha.La cita ineludible es en el Estadio Akron, un escenario que se vestirá de gala y donde el equipo buscará llenarse de energía positiva para lograr la ansiada remontada frente a los Tigres de la UANL.Si te estás preguntando cómo ser parte de esta auténtica fiesta rojiblanca, te tenemos excelentes noticias: el proceso es completamente digital, sumamente rápido y, lo mejor de todo, totalmente gratuito para los verdaderos fanáticos del equipo.El único requisito indispensable es ingresar desde tu celular a la aplicación o al sitio web oficial de Boletomóvil, donde podrás canjear tu entrada sin costo alguno y generar el código que te dará acceso al recinto.Es muy importante recordar que el cupo para este evento es estrictamente limitado por cuestiones de protección civil, por lo que te sugerimos correr a la plataforma y asegurar tu lugar antes de que las entradas se agoten por completo.El ambiente que se vivirá este viernes no será el de una práctica cualquiera; tanto la directiva como los jugadores quieren convertir el estadio en una auténtica olla a presión que intimide al rival desde un día antes del silbatazo inicial.A lo largo de su rica historia, el Rebaño Sagrado ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe levantarse de los golpes más duros, y con el apoyo incondicional de su gente en la tribuna, la ilusión de avanzar a las semifinales está más viva que nunca.Para que tu experiencia en las gradas sea verdaderamente perfecta y no pases un mal rato en los estrictos filtros de seguridad, es vital que planifiques tu llegada con tiempo y lleves tu boleto digital listo para escanear en los torniquetes.Además, ten en cuenta que no habrá servicio de paquetería en las inmediaciones del inmueble. A continuación, te dejamos una lista de puntos clave y tips rápidos para que disfrutes al máximo sin contratiempos:Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS