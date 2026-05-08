¡120 veces arriba las Chivas!

Hoy, el Club Deportivo Guadalajara llega a los 120 años de historia, consolidación, tradición, triunfos, títulos, crecimiento y derrotas.Todo empezó en medio del México del Porfiriato, en 1906. El belga, Edgar Everaert, junto con los hermanos Rafael y Gregorio Orozco en el almacén La Ciudad de México crearon el Unión Football Club.

Tan solo en un par de años, después de jugar completamente de blanco en sus inicios, llegaron las ahora imprescindibles rayas rojas y el short azul, inspirado en la bandera de Brujas, la ciudad de origen de Everaert, y en 1908 cambiaron el Unión por Guadalajara, para crear mayor arraigo e identidad entre los tapatíos, como dictaba la costumbre europea de nombrar al equipo por la ciudad.

Estas decisiones fueron las primeras que sentaron las bases del que, a la postre y sin haberlo imaginado, se convertiría en uno de los equipos más laureados y seguidos del futbol mexicano.

1. Pasos iniciales

El Guadalajara ya había disputado algunos partidos cuando era el Unión al enlistarse en la Liga de Occidente o Liga Amateur de Jalisco en 1908, y en la que participaron por varios años. En medio de la Revolución Mexicana, el torneo tuvo problemas para llevarse a cabo, mientras que el equipo rojiblanco ya alternaba glorias con el Liceo de Varones.

En la década de 1910 también surgió la figura del Atlas y con ello nació la rivalidad más antigua del país.

2. Las primeras glorias y el cambio de nombre

Al comienzo de los 20’s, específicamente en 1922, el Guadalajara ya contaba con cuatro títulos en el balompié amateur y terminaría la década con cuatro más, alternando el dominio del campeonato con el Nacional. Aún así, el Guadalajara se consolidó como el equipo más exitoso de la Liga de Occidente.

En 1923, y con los éxitos acumulados, también llegó el cambio de nombre, pasando de Guadalajara Football Club a Club Deportivo Guadalajara, para dar pie a una reestructura que contemplara más deportes.

3. Los reyes de Occidente

El Guadalajara siguió cosechando triunfos en el Occidente y se convirtieron en los máximos ganadores del circuito amateur con cuatro títulos más que consiguieron en 1931, 1933, 1935 y 1938, demostrando su jerarquía en la región y consolidando su dominio en la Liga con un total de 12 conquistas antes de pasar al futbol profesional.

4. El profesionalismo y el nacimiento de las Chivas

En 1943 llegó la Liga Mayor para unificar todas las ligas regionales del país, entre ellas la Liga de Occidente, convirtiendo al Guadalajara en un equipo profesional con un debut triunfante de 4-1 sobre el Atlante el 12 de octubre de ese año en la capital.

En esta misma década también llegaron dos sellos más de identidad para el club. La entrada a la Liga Mayor vino con el estatuto, vigente hasta la fecha, de jugar solamente con jugadores mexicanos.

En 1948 un titular de El Informador usó el mote de “Chivas” a modo de burla, pero fue aprovechado como el apodo y mascota del club, apoderándose de aquel apodo.

5. Surge el “Campeonísimo”

Después de una década en el balompié profesional, comenzó la época más gloriosa del Guadalajara con el Campeonísimo, la dinastía más grande del futbol nacional.

En 1957, el Rebaño Sagrado levantó el primer título de Liga que marcó el inicio de la época dorada en la historia de la institución. En esta misma década llegó el tetracampeonato.

Aquí surgieron algunas de las leyendas más grandes del club y el futbol mexicano, como Jaime Gómez, Salvador Reyes, Sabás Ponce, José Villegas, Nacho Calderón o Guillermo Sepúlveda, entre otros históricos de la época.

6. Generación consolidada

En la década de los 60 llegó el auge del Club Deportivo Guadalajara y el Campeonísimo, que terminó con un tetracampeonato en 1962, sumado a los títulos de 1964 y 1965, con el Oro de por medio para evitar siete en fila.

Dentro de los logros que consiguió esta generación en dichos años, además de un total de ocho coronas de Liga, también están seis Campeón de Campeones, dos Copas México y un título de la Concacaf, el primer trofeo del club a nivel internacional.

7. Una larga transición

Después de la gloria, llegó el final de la mejor generación del club, dejando una etapa gris en la historia de la institución que no trajo más títulos para las “Chivas flacas”.

Aún así, de la cantera del Tapatío surgieron nombres que dejaron su propio legado portando el escudo del Guadalajara, como Fernando Quirarte, José Luis Real o Eduardo de la Torre.

8. Termina la sequía

El Guadalajara despertó de su letargo en 1987, cuando consiguieron un nuevo título de liga con Alberto Guerra en el banquillo y una generación que incluía a Fernando Quirarte, Demetrio Madero, Javier “Zully” Ledesma, Ricardo “Snoopy” Pérez, Benjamín Galindo, Eduardo, José Manuel y Néstor de la Torre, Omar Arellano, entre otros.

En aquella temporada fueron líderes generales y superaron a Cruz Azul en la Final con global de 4-2, remontando tras perder 2-1 en la Ida y ganando el partido de Vuelta por 3-0 en el Estadio Jalisco y poner la novena estrella en el escudo tapatío.

9. Se borda la décima

Ya en la época de los torneos cortos, en el campeonato del Verano de 1997, llegó el décimo título del Guadalajara, entonces dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti y conseguido con una goleada de 6-1 en el Estadio Jalisco y 7-2 global sobre los Toros Neza de Antonio “Turco” Mohamed, Pablo Larios y Miguel Herrera, lo que desató un festejo de locura en la cancha del Coloso de la Calzada Independencia.

Esa generación tenía entre sus filas a Alberto Coyote, Gustavo Nápoles, Claudio Suárez, Joel Sánchez, Ramón Ramírez y Camilo Romero.

10. Llega Jorge Vergara

En 2002, el empresario tapatío Jorge Vergara Madrigal compró el Club Deportivo Guadalajara. Su visión empresarial hizo que el club pasara de ser una Asociación Civil a Sociedad Anónima, pero también revolucionó el futbol con la idea de tener el mejor desarrollo de jugadores mexicanos y darle al Rebaño su propia casa, algo que cumplió en 2010 con la inauguración del Estadio AKRON.

Vergara logró tener un equipo de grandes estrellas como Oswaldo Sánchez, Alberto Medina, Ramón Morales, Adolfo “Bofo” Bautista o Francisco “Maza” Rodríguez, quienes levantaron el título en el Apertura 2006 contra Toluca con “Chepo” de la Torre como entrenador.

El equipo en 2010 logró llegar a la final de la Copa Libertadores, ganando mayor trascendencia internacional.

11. Segunda etapa dorada

El 20 de septiembre del 2015, Matías Almeyda hizo su debut como entrenador de las Chivas. El argentino llegó como un desconocido, con el equipo metido en una crisis porcentual y se fue como el pastor más querido del Rebaño.

Inició su camino con tres victorias seguidas, incluido un Clásico Nacional. Un par de años más tarde llegó la estrella 12, el 28 de mayo del 2017 contra Tigres, y logró el doblete con la Copa MX. Terminó ganando otra Copa MX, una Supercopa MX, una Liga de Campeones de la Concacaf y el amor de todos los aficionados rojiblancos.

12. Un presente que ilusiona

Las Chivas volvieron a una final de Liga MX en 2023 bajo el mando de Veljko Paunovic y cuando un nuevo título parecía cerca, llegó la remontada de Tigres, evitando la 13 del Rebaño.

Tras un periodo de búsqueda de un entrenador ideal, la gestión actual de Gabriel Milito ha traído nueva luz al redil, con un proceso que ilusiona a los fanáticos.

El equipo femenil también le ha dado glorias a la institución, con el segundo título de Liga MX en la historia del club en el Clausura 2022.

Además, en días recientes Alicia Cervantes escribió su nombre con letras de oro en la historia del Guadalajara, con su gol 161 como rojiblanca para convertirse en la máxima anotadora de la institución.