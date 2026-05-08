Con la madurez de un veterano y la frescura de sus 17 años, Gilberto Mora se presentó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como una de las figuras más esperadas en el entorno de la Selección Mexicana. Tras superar una lesión que puso en duda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mediocampista de Xolos de Tijuana compartió su sentir tras el segundo día de entrenamiento previo a la justa del próximo verano y la gira de amistosos ante las selecciones de Ghana, Australia y Serbia.

Las palabras de Gil Mora: "Ya estoy al 100 por ciento"

El joven volante no ocultó su entusiasmo por volver a vestir la verde, destacando que su recuperación es total. "Llegué desde el lunes, estaba aquí entrenando solo, pero muy contento de poder estar otra vez en Selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100 por ciento; disfrutando de las instalaciones nuevas y del momento", afirmó Mora.

Uno de los puntos clave en el regreso de Mora fue la decisión clínica de evitar el quirófano, un proceso que incluyó una estancia en Estados Unidos y una estrecha colaboración entre su club y el staff nacional. "Había una opción de operar y de no operarme, pero creo que siempre fue la opción de dejar que el tiempo pasara, que mi cuerpo se recuperara solo. Gracias a Dios estoy aquí de vuelta", reveló el juvenil.

Gil Mora reconoció el apoyo recibido en Tijuana y en el combinado nacional: "Estuve unas semanas allá (Estados Unidos) trabajando en la recuperación y después regresé con el staff de Xolos. El apoyo de ambos fue bastante y eso me ayudó muchísimo para estar de vuelta".

El futbol sigue siendo un juego de disfrute

A pesar de las expectativas que genera su talento de cara a la justa máxima, Gilberto prefiere canalizar la atención como un impulso positivo. Para él, el futbol sigue siendo un juego de disfrute. "Para mí no lo tomo como una presión, sino como una motivación siempre. Trato de ser yo dentro del campo, de jugar, de divertirme, y creo que eso me ha ayudado mucho hasta ahorita", confesó con confianza.

De cara a los duelos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, Gil Mora enfatiza la importancia de la cohesión grupal en el CAR con una concentración larga de prácticamente un mes: "Esto nos va a ayudar muchísimo para entendernos mejor dentro del campo, entrenar juntos y conectarnos para hacer el mejor Mundial de México".

Con la mira puesta en el debut, el mediocampista sentenció: "Si me toca jugar, voy a dar lo máximo de mí. Emocionalmente estoy bien y listo para demostrarlo".

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