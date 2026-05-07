Fox Sports ya le dio más razones a la afición futbolera para no esperar más por el Mundial 2026. ¿Te imaginas que te pagaran por ver jugar a tu equipo de futbol favorito? Pues la cadena televisiva hará esto posible, ya que está en busca de un aficionado que pueda ver toda la transmisión de uno de los torneos más esperados del año a cambio de una cifra millonaria. Aquí te contamos todos los detalles al respecto.

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Fox Sports pagará por ver el Mundial 2026

La cadena deportiva, en colaboración con la plataforma de empleo Indeed, está buscando al mejor “espectador jefe del Mundial 2026”; se trata de un trabajo codiciado. Quien se quede con el empleo tendrá un lugar privilegiado y muy bien remunerado para ser espectador de los encuentros entre los equipos. Pero… ¿Cómo es esto posible?

El trabajo conlleva una gran responsabilidad que no cualquiera puede ser capaz de realizar; se trata de ver el torneo y compartir contenido para redes sociales durante su estancia. ¿Estás listo para saber la cifra? La remuneración será de nada más ni nada menos que de 50 mil dólares para hacer esta importante labor que no solamente requiere de ser aficionado de corazón, sino de seriedad, concentración, esfuerzo y sobre todo compromiso.

We've got your dream job--announcing @foxone #ChiefWorldCupWatcher hired through @indeed. Get paid $50,000 to watch every minute of all 104 matches. Go to https://t.co/TxS2OmNzum pic.twitter.com/NqGkRXFeg2— FOX Sports (@FOXSports) May 5, 2026

¿Cuándo dará Fox Sports la gran noticia?

La cadena televisiva revelará al afortunado durante la transmisión del partido de la Major League Baseball (MLB) entre los Boston Red Sox y los New York Yankees el próximo 6 de junio. Se trata de una oportunidad única en la que los aficionados podrán tener el empleo de sus sueños.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio. La edición de este año tendrá la participación de 48 equipos; contará con 12 grupos de 4 equipos. Los primeros dos pasarán a los 16avos de final, junto a los 8 mejores terceros.

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