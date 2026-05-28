El defensa mexicano Diego Ochoa se convertirá en nuevo refuerzo del Club Necaxa para el próximo torneo de la Liga MX, tras concretarse un acuerdo de transferencia temporal con el Club Guadalajara , propietario de los derechos federativos del futbolista.

De acuerdo con información publicada por el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el zaguero de 21 años llegará al conjunto de los Rayos bajo la modalidad de préstamo por un periodo de un año, acuerdo que incluye una opción de compra definitiva al término del mismo. Con este movimiento, se confirma que el jugador no permanecerá en la institución tapatía para la siguiente campaña.

El director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, determinó que Ochoa no entra en los planes deportivos de su cuerpo técnico para el armado del plantel que competirá en el próximo certamen, lo que facilitó las negociaciones entre las directivas de ambos clubes.

El futbolista central viene de cumplir una etapa formativa con el FC Juárez, escuadra en la que militó también en calidad de cedido. Durante el pasado torneo de Clausura 2026, Ochoa no registró minutos de actividad con el primer equipo de la escuadra fronteriza en el máximo circuito, manteniendo su regularidad en la categoría Sub-21 de la institución. En contraste, su mayor participación con el cuadro de Juárez ocurrió en el torneo Apertura 2025, donde acumuló un total de 339 minutos distribuidos en cuatro compromisos oficiales.

El canterano rojiblanco cuenta con experiencia previa en el circuito de plata del balompié mexicano, donde defendió los colores del Tapatío en la Liga de Expansión MX , filial con la que sumó la mayor parte de su proceso formativo. Posteriormente, el defensor consiguió su debut en la Primera División durante el torneo de Clausura 2025, vistiendo la camiseta del Guadalajara.

Se prevé que en los próximos días el jugador se traslade a la ciudad de Aguascalientes para someterse a los exámenes médicos de rigor y plasmar su firma en el contrato que lo vincule formalmente con la institución hidrocálida.

SV