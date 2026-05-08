Iker Casillas propone un nuevo (y viejo) entrenador para el Real Madrid

A días de que el Real Madrid se enfrente al Barcelona, la polémica en el equipo merengue continúa generando conversación, luego de que los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaran un fuerte altercado durante uno de los entrenamientos del club.

De acuerdo con diversos reportes, la discusión habría continuado en los vestidores y escaló más allá de un intercambio verbal, dejando como saldo un traumatismo craneoencefálico para el mediocampista uruguayo.

Tras estos incidentes, el exportero del Real Madrid, Iker Casillas, aseguró que este tipo de momentos también ayudan a valorar los periodos positivos y recordó que el club siempre estará bajo los reflectores por su historia y exigencia.

"Todo es cíclico. Ahora las cosas no nos acompañan, pero todos somos futbolistas, queremos ganar y, en ocasiones, llegan estos momentos difíciles. Diré una cosa: a veces también es bueno pasar por este tipo de situaciones para luego valorar más cuando están bien las cosas. Pero el Madrid es el mejor club de la historia, lo dice la FIFA, y eso supone estar siempre en el foco. El Madrid se repondrá. Todo tiene solución", analizó.

Además, Casillas aprovechó para señalar quién considera que es el perfil ideal para tomar las riendas del conjunto español.

"Yo volvería a fichar a Xabi Alonso. Para mí era el entrenador perfecto", dijo.

A esta situación se suma la controversia alrededor de Kylian Mbappé, quien también ha sido blanco de críticas por parte de la afición merengue. El delantero fue captado vacacionando en Cerdeña junto a la actriz Ester Expósito, su actual pareja, mientras se recuperaba de una lesión muscular.

Parte de la afición considera que la llegada del francés ha provocado una ruptura dentro del vestidor del conjunto blanco, al grado de que algunos seguidores comenzaron a recolectar firmas para pedir la salida del atacante.

MF