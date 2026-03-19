Aunque Guadalajara regresó a la cima, su director técnico Gabriel Milito dejó claro que el liderato no es la prioridad. El estratega argentino reconoció que apuesta por consolidar el funcionamiento del equipo y mantener el nivel mostrado en las últimas jornadas, convencido de que los resultados llegarán como consecuencia.

“Nosotros trabajamos y jugamos para ganar, porque ganar te da puntos y, si eso te permite estar en los primeros lugares, es fenomenal. Sin embargo, terminar primero no nos da ningún título. Es importante por el valor que tiene definir en casa y contar con la ventaja deportiva, pero lo que más me interesa es que el equipo mantenga este comportamiento y sostenga este nivel futbolístico. Lo demás llegará como consecuencia. Me quedo, por supuesto, con los puntos, pero para mí es más importante la manera en la que los conseguimos. No ganamos por casualidad; el equipo hace partidos muy buenos, tanto en lo colectivo como en lo individual, y eso nos permite sumar los puntos que hoy tenemos”, señaló.

El estratega rojiblanco destacó que el buen momento que atraviesa el equipo no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante, la disciplina táctica y la mentalidad del grupo, elementos que han permitido consolidar una dinámica positiva en el torneo.

“Por eso digo que en el fútbol las buenas dinámicas se construyen, y cuesta mucho hacerlo. Hoy el equipo lo está logrando, pero debemos mantener la humildad, el deseo y la pasión por jugar. El talento está, y si a eso le sumamos organización, el rendimiento mejora. A partir de un buen rendimiento, te acercas a los resultados, y en esa dinámica estamos.

“En cuanto al liderato y la cantidad de puntos, claro que es importante, pero me enfoco más en el día a día y en que el equipo sostenga este nivel. Lo otro llegará como consecuencia; si llega, bienvenido sea. Trabajamos y jugamos para eso, pero lo más importante es no perder la humildad y la pasión, y este grupo lo tiene muy claro”, agregó.

Asimismo, Milito reiteró la confianza que tiene en su plantel y en el talento del futbolista mexicano, al considerar que, cuando existe convencimiento, el rendimiento individual y colectivo se potencia de manera significativa.

“Desde el primer momento en que acepté dirigir a Chivas, lo hice creyendo mucho en los jugadores que conformaban el plantel. Confío plenamente en la calidad del jugador mexicano, por eso estoy aquí. Cuando el futbolista mexicano compite convencido, su nivel se potencia. En este plantel hay mucha calidad, tanto en los que juegan más como en los que participan menos.

“De mi parte, trato de convencer con argumentos, no de imponer. Decir ‘se hace así porque lo digo yo’ no funciona. En cambio, cuando explicas el porqué de las cosas, se genera confianza y creencia en lo que son capaces de hacer. Esa es la base en la construcción de un equipo. A veces toma más tiempo, a veces menos, pero cuando el jugador mexicano está convencido, hay que tener cuidado, porque hay mucho talento y se potencia. Nosotros trabajamos justamente en eso”, concluyó.

CT