Chivas golea a León y retoma el liderato del Clausura 2026

Saluden al superlíder. Guadalajara se mantiene intratable y firmó su tercera victoria consecutiva para adueñarse del liderato general de la Liga MX. En una exhibición contundente, el equipo dirigido por Gabriel Milito goleó 5-0 a León, recuperó la cima y alcanzó nueve triunfos consecutivos como local.

El conjunto rojiblanco sigue dando cátedra: gana, gusta y golea . Con un funcionamiento colectivo sólido y un estilo cada vez más dominante, Chivas se perfila como un serio candidato al título, respaldado por uno de los mejores despliegues futbolísticos del torneo.

Ante las ausencias de Omar Govea y Richard Ledezma, el banquillo respondió a la altura. Sandoval brilló por la banda derecha con velocidad y desequilibrio, mientras que Brian Gutiérrez se adueñó del mediocampo, aportando claridad y conexión entre líneas.

Aunque el dominio era claro, el gol tardó en llegar y la ‘Hormiga’ comenzaba a impacientarse. Fue entonces cuando Gutiérrez tomó el balón, avanzó y, sin dudarlo, sacó un potente disparo de media distancia que se incrustó en el ángulo para abrir el marcador, desatando la ovación de la afición.

El segundo tiempo arrancó entre abucheos para el ‘Nene’ Beltrán, pero el ambiente cambió de inmediato. Sandoval, como premio a su gran actuación, firmó el 2-0 con un disparo contundente y celebró de forma efusiva junto a Milito.

Chivas dominó en todas las líneas y, cuando mejor jugaba, León se quedó con diez hombres tras la expulsión de Jordi Cortizo. Con superioridad numérica, llegó el tercero desde el punto penal, tras una falta sobre el ‘Cotorro’ González. La ‘Hormiga’ no falló y convirtió el 3-0, encendiendo aún más al Estadio AKRON.

En la recta final, Ángel Sepúlveda aprovechó un rebote para marcar el cuarto tanto, y Hugo Camberos cerró la goleada para sellar una noche perfecta en casa.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1.Raúl Rangel

DEFENSAS

5.Bryan González

19.Diego Campilo

2.José Castillo (71’ 3.Gilberto Sepúlveda)

23.Daniel Aguirre

226.Santiago Sandoval (71’ 26.Hugo Camberos)

MEDIOCAMPISTAS

11.Brian Gutiérrez

28.Rubén González (76’ 20.Ángel Sepúlveda)

10.Efraín Álvarez (71’ 31.Yael Padilla)

DELANTEROS

25.Roberto Alvarado

34.Armando González (71’ 17.Ricardo Marín).

D.T. Gabriel Milito

LEÓN

PORTERO

23.Oscar García

DEFENSAS

7.Iván Moreno

5.Sebastián Vegas

21.Stiven Barreiro

20.Rodrigo Echeverría

MEDIOCAMPISTAS

24.Tadeo Estrada (46’ 16.Jordi Cortizo)

29.Iván Rodríguez

8.Juan Pablo Domínguez (46’ 26.Salvador Reyes)

13.Daniel Arcila (46’ 6.Fernando Beltrán);

DELANTEROS

11.Ismael Díaz (88’ 18.Rogelio Funes Mori)

27.Diber Cambindo (71’ 19.José Alvarado).

D.T. Alejandro Corona

SV