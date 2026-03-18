Chivas golea a León y retoma el liderato del Clausura 2026

Saluden al superlíder. Guadalajara se mantiene intratable y firmó su tercera victoria consecutiva para adueñarse del liderato general de la Liga MX. En una exhibición contundente, el equipo dirigido por Gabriel Milito goleó 5-0 a León, recuperó la cima y alcanzó nueve triunfos consecutivos como local.El conjunto rojiblanco sigue dando cátedra: gana, gusta y golea. Con un funcionamiento colectivo sólido y un estilo cada vez más dominante, Chivas se perfila como un serio candidato al título, respaldado por uno de los mejores despliegues futbolísticos del torneo.Ante las ausencias de Omar Govea y Richard Ledezma, el banquillo respondió a la altura. Sandoval brilló por la banda derecha con velocidad y desequilibrio, mientras que Brian Gutiérrez se adueñó del mediocampo, aportando claridad y conexión entre líneas.Aunque el dominio era claro, el gol tardó en llegar y la ‘Hormiga’ comenzaba a impacientarse. Fue entonces cuando Gutiérrez tomó el balón, avanzó y, sin dudarlo, sacó un potente disparo de media distancia que se incrustó en el ángulo para abrir el marcador, desatando la ovación de la afición.El segundo tiempo arrancó entre abucheos para el ‘Nene’ Beltrán, pero el ambiente cambió de inmediato. Sandoval, como premio a su gran actuación, firmó el 2-0 con un disparo contundente y celebró de forma efusiva junto a Milito.Chivas dominó en todas las líneas y, cuando mejor jugaba, León se quedó con diez hombres tras la expulsión de Jordi Cortizo. Con superioridad numérica, llegó el tercero desde el punto penal, tras una falta sobre el ‘Cotorro’ González. La ‘Hormiga’ no falló y convirtió el 3-0, encendiendo aún más al Estadio AKRON.En la recta final, Ángel Sepúlveda aprovechó un rebote para marcar el cuarto tanto, y Hugo Camberos cerró la goleada para sellar una noche perfecta en casa.PORTERODEFENSASMEDIOCAMPISTASDELANTEROSD.T. Gabriel MilitoPORTERODEFENSASMEDIOCAMPISTASDELANTEROSD.T. Alejandro CoronaSV