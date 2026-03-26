Europa define sus últimas llaves en busca del Mundial 2026

La primera parte de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 llegó a su fin y dejó definidos los cruces que otorgarán los últimos cuatro boletos de Europa a la máxima justa futbolística . La jornada estuvo marcada por duelos cerrados, sorpresas y actuaciones individuales que inclinaron la balanza en momentos clave.

La actividad del repechaje comenzó con un tenso enfrentamiento entre Turquía y Rumania en Estambul. En un partido dominado por la cautela, la diferencia llegó gracias a la genialidad del joven Arda Güler, quien asistió el único tanto del encuentro. Al 52’, el mediocampista trazó un pase largo y preciso que encontró a Ferdi Kadioglu dentro del área, definiendo entre las piernas del arquero para sellar el 1-0. Rumania, sin ideas al frente, fue incapaz de reaccionar.

En el otro encuentro de la llave C, Kosovo protagonizó la sorpresa al imponerse 4-3 a Eslovaquia en un vibrante duelo ofensivo. Los kosovares remontaron el marcador y, aunque parecían tener control con el 4-2, sufrieron en el cierre ante el empuje rival, pero lograron sostener la superioridad.

Dentro de la semifinal A, Italia cumplió con su papel de favorito al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, con anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean. Por su parte, Bosnia-Herzegovina avanzó tras vencer 4-2 a Gales en penales, luego de empatar 1-1 en tiempo regular en un duelo de alta intensidad.

En la semifinal B, Suecia superó 3-1 a Ucrania y se medirá ante Polonia, que dejó en el camino a Albania por 2-1. Finalmente, Dinamarca se consolidó como el equipo más contundente al golear 4-0 a Macedonia del Norte y ahora enfrentará a República Checa, que protagonizó una remontada trepidante frente a Irlanda antes de imponerse 4-3 en penales.

Cruces del repechaje de UEFA

Bosnia-Herzegovina vs Italia

Suecia vs Polonia

Kosovo vs Turquía

República Checa vs Dinamarca | De este duelo saldrá el equipo que completará el Grupo A donde se encuentra México en el Mundial

*Todos los juegos se disputarán el martes 31 de marzo a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

SV