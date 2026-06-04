Mundial 2026: Faltan 7 días para el inicio y esto es lo que el Gobierno de México dice sobre el home office por la Copa del Mundo

La posibilidad de hacer home office por el Mundial 2026 en México ha generado dudas cuando faltan solo 7 días para la inauguración, con el partido entre el Tri y Sudáfrica. Sobre eso, hoy jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró si los trabajadores podrán ver el primer partido desde casa o si habrá suspensión de actividades oficiales.

Durante su conferencia "La Mañanera del pueblo", Claudia Sheinbaum confirmó que no habrá un decreto federal para hacer home office obligatorio durante el Mundial 2026. La decisión de implementar trabajo a distancia o suspender clases dependerá exclusivamente de cada gobierno estatal y de las empresas privadas.

La postura del Gobierno Federal sobre el home office

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que no habrá una medida obligatoria a nivel federal.

"A nivel nacional, ya es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión y lo importante, además que no haya… que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar, la inauguración y todos los partidos", afirmó Sheinbaum Pardo.

En el caso de la iniciativa privada, la decisión recaerá exclusivamente en las empresas.

"Entonces es una condición distinta, pero se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido", destacó la Jefa del Ejecutivo.

CDMX busca alianza con el sector privado

Sheinbaum recordó que Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya mantiene contacto con la Secretaría de Trabajo para otorgar facilidades a los empleados gubernamentales.

Desde abril, Brugada anunció que se busca un acuerdo estratégico con las empresas para fomentar el trabajo a distancia.

El objetivo principal es mitigar el impacto vial y ambiental durante el torneo internacional.

"Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", detalló la Jefa de Gobierno.

¿Qué instituciones ya confirmaron el trabajo a distancia?

Aunque la medida no es general, algunas dependencias ya han tomado la iniciativa para proteger la movilidad urbana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el mes pasado que adoptará el home office de forma temporal.

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó en redes sociales que la decisión se tomó "con responsabilidad, pensando tanto en nuestro personal como en la ciudadanía".

#IMPORTANTE | El #INE implementará de forma temporal un esquema de trabajo remoto para parte del personal en oficinas centrales.



Mensaje de la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino �� pic.twitter.com/ithG18IMla — @INEMexico (@INEMexico) May 22, 2026

"Con la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que atraerá a millones de visitantes, sin duda generará importantes retos en materia de movilidad, tránsito y servicios en distintas zonas de la capital", advirtió la funcionaria.

Lo que debes saber sobre el home office en el Mundial 2026:

Gobierno Federal: No habrá decreto nacional; cada estado decidirá sobre la suspensión de clases.

No habrá decreto nacional; cada estado decidirá sobre la suspensión de clases. Sector Privado: Las empresas determinarán si otorgan el día libre o permiten trabajo remoto.

Las empresas determinarán si otorgan el día libre o permiten trabajo remoto. Ciudad de México: Se negocian alianzas para reducir el tráfico y las emisiones de CO2.

Se negocian alianzas para reducir el tráfico y las emisiones de CO2. Instituciones confirmadas: El INE y otras dependencias gubernamentales ya aprobaron el esquema temporal.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que, aunque otras instancias gubernamentales y empresas privadas se sumen a la iniciativa, la decisión final quedará a consideración de las direcciones de cada espacio laboral.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de SUN-

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