La FIFA activará protocolos estrictos ante posibles lluvias y tormentas durante el Mundial 2026. Con sedes en México, Canadá y Estados Unidos, el clima de verano obliga a tomar precauciones para proteger a los asistentes y jugadores en cada partido del torneo .

La experiencia en el Mundial de Clubes 2025

En medios deportivos, circula un plan de seguridad que habría sido creado por la propia FIFA, en el que se habrían estipulado pausas obligatorias si los radares detectan actividad eléctrica en un radio cercano a los recintos deportivos.

Para reanudar el juego, el reloj exige una espera de 30 minutos sin truenos ni relámpagos en la zona afectada . Si ocurre otra descarga, el contador vuelve a cero, una regla aplicada en territorio norteamericano para evitar tragedias.

Estas medidas tienen un antecedente claro en el Mundial de Clubes 2025, torneo que sirvió como ensayo general . En dicha competición, seis encuentros sufrieron retrasos por advertencias climáticas, obligando a los organizadores a suspender acciones por varias horas para proteger al público.

El uso de los techos retráctiles

Para los estadios techados, el Reglamento oficial de la FIFA para este Mundial 2026 es muy claro. En el Artículo 20 sobre la cubierta del estadio, dentro de la sección V titulada "Estadios e instalaciones de entrenamiento", se detalla el procedimiento a seguir.

El texto indica: "20.1 Si el estadio dispone de una cubierta retráctil, el director de partido de la FIFA decidirá antes del encuentro si esta permanecerá abierta o cerrada durante el partido . El director de partido de la FIFA deberá anunciar esta decisión en la reunión de coordinación del partido".

Reglas para el cierre durante el juego

El reglamento también prevé escenarios cambiantes. La norma añade: "20.2 Si el partido empezara con la cubierta abierta y las condiciones meteorológicas empeoraran considerablemente, el árbitro, tras consultarlo con el responsable de la competición de la FIFA, estará autorizado para ordenar su cierre durante el encuentro".

Para concluir dicha directriz, el documento oficial subraya: "En tal caso, la cubierta permanecerá cerrada hasta el final del partido . Solo se podrá abrir o cerrar si no hubiera nadie sobre el campo", garantizando así la integridad de todos los presentes.

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FF