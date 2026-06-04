Jalisco vuelve a imponer récord en la Olimpiada Nacional con el oro 482

La selección de Jalisco sigue demostrando que es una aplanadora en las Olimpiadas Nacionales . Este jueves, la entidad rompió su propio récord al llegar a las 482 medallas de oro , lo que también es una marca histórica dentro de la justa , y superaron un hito que establecieron hace apenas un año.

La presea significativa para este registro llegó gracias a Aitana Martínez Haro en la gimnasia artística femenil, durante la prueba de salto de caballo en la categoría 8A.

Aitana Martínez Haro. FB / Code Jalisco

Aitana Martínez Haro. FB / Code Jalisco

Aitana Martínez Haro. FB / Code Jalisco

Medallero jalisciense

No es la primera gran noticia para la selección jalisciense en esta edición de la competencia. En abril, apenas con una semana de iniciadas las pruebas, el equipo de ciclismo de pista dejó una nueva vara en 31 medallas de oro, cuatro de ellas en el último día de la disciplina, y es una más que la marca anterior, fijada en 2025.

Jalisco sigue demostrando ser el semillero del talento deportivo joven del país. El estado se encamina a un título 25 en fila de la Olimpiada Nacional , a falta de dos días de competencia, gracias a más de mil 70 medallas al momento de la redacción, superando por más de 280 preseas totales, 200 de ellas de oro, a Nuevo León, el más cercano perseguidor.

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FF