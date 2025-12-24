El espectáculo deportivo de fin de año

Para un amplio sector de la población, las fiestas decembrinas representan una pausa en la rutina diaria, un periodo dedicado al descanso, la convivencia familiar y las celebraciones tradicionales. Sin embargo, para los aficionados al deporte, este tramo del año es todo lo contrario: se convierte en uno de los momentos más intensos, cargados y emocionantes del calendario deportivo internacional. Entre Navidad, Año Nuevo y la celebración de Reyes, las principales ligas del mundo concentran una serie de eventos que combinan tradición, historia y espectáculo, manteniendo la atención de millones de seguidores alrededor del planeta. Durante estas fechas, el paso del tiempo parece medirse no por el calendario, sino por la sucesión constante de partidos, lanzamientos, canastas, goles y anotaciones decisivas. Es un periodo en el que la actividad deportiva no se detiene, incluso en los días más significativos para la convivencia familiar. Mientras muchos se reúnen alrededor de la mesa, otros lo hacen frente a una pantalla para seguir encuentros que, con el paso de los años, se han convertido en auténticos rituales decembrinos.La semana de Navidad marca el punto culminante de este auténtico maratón deportivo. El día de mañana es, sin duda, una de las fechas más emblemáticas, tradicionalmente protagonizada por ligas de enorme peso mediático como la NBA y la NFL. En el basquetbol profesional, la jornada navideña se ha consolidado como una vitrina global, con partidos entre franquicias históricas y figuras estelares que ofrecen un espectáculo pensado para audiencias de todo el mundo. En paralelo, el futbol americano profesional mantiene la intensidad de su temporada regular con encuentros clave que suelen tener implicaciones directas en la lucha por los Playoffs.En el ámbito nacional, la actividad de los Charros de Jalisco aporta un ingrediente especial a estas fechas, al mantener vivo el interés por el beisbol invernal. La Liga Mexicana del Pacífico se convierte en una opción constante para los aficionados, con estadios llenos y series que comienzan a perfilar el rumbo a la Postemporada. Así, el deporte se integra a las celebraciones como un elemento más de la tradición decembrina.La intensidad no disminuye tras la Navidad. En Inglaterra, el llamado “Boxing Day” de la Premier League representa una de las jornadas más esperadas del futbol mundial. Con partidos programados el 26 de diciembre, esta fecha destaca por su carácter histórico y por la exigencia física que impone a los equipos, que deben competir en pleno periodo festivo. Para los aficionados, es una oportunidad única de disfrutar una maratónica jornada futbolística que se ha convertido en sello distintivo del balompié inglés.El cierre del año y el arranque de enero elevan aún más el nivel de emoción con los tradicionales tazones del futbol americano colegial en Estados Unidos. Estos encuentros, cargados de historia y rivalidades regionales, atraen a grandes audiencias y funcionan como antesala del desenlace de la temporada profesional. Al mismo tiempo, la LMP entra en una fase decisiva con el inicio de su postemporada, donde cada juego adquiere un valor especial y la presión aumenta para los equipos que buscan el campeonato.A este panorama se suman eventos que enriquecen la agenda deportiva, como la Copa Centenario de la Universidad de Guadalajara, que aporta un matiz académico y competitivo, así como el Clásico de Invierno de la NHL, un espectáculo que combina el hockey sobre hielo con escenarios al aire libre y un ambiente festivo único. Estos eventos refuerzan la idea de que el deporte, en sus distintas disciplinas, ocupa un lugar central en las celebraciones de fin de año.Finalmente, los festejos de Reyes ponen el broche de oro a este periodo con la decisiva Semana 18 de la NFL, donde se definen los últimos boletos a los playoffs, y el clímax de la primera ronda de la postemporada del beisbol mexicano. Así, mientras el calendario marca el inicio de un nuevo año, el deporte mantiene encendida la pasión de los aficionados, demostrando que, incluso en las fechas más familiares, la emoción competitiva nunca se detiene.25 de diciembreNBANFLLMP26 de diciembrePro LeaguePremier League Boxing DayNBA27 de diciembrePremier LeagueNFL 28 de diciembrePremier LeagueNFL Semana 1729 de diciembreNBANFL30 de diciembrePremier League31 de diciembreNCAA1 de eneroNCAALMP2 de eneroNHLWinter Classic - Florida Panthers vs. New York Rangers3 de eneroLa LigaCopa Pacífica en el Estadio Jalisco4 de eneroNFL Semana 18La LigaFinal Copa Pacífica en el Estadio Jalisco5 de eneroLMPNBA