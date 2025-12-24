El espectáculo deportivo de fin de año

Para un amplio sector de la población, las fiestas decembrinas representan una pausa en la rutina diaria, un periodo dedicado al descanso, la convivencia familiar y las celebraciones tradicionales. Sin embargo, para los aficionados al deporte, este tramo del año es todo lo contrario: se convierte en uno de los momentos más intensos, cargados y emocionantes del calendario deportivo internacional.

Entre Navidad, Año Nuevo y la celebración de Reyes, las principales ligas del mundo concentran una serie de eventos que combinan tradición, historia y espectáculo, manteniendo la atención de millones de seguidores alrededor del planeta.

Durante estas fechas, el paso del tiempo parece medirse no por el calendario, sino por la sucesión constante de partidos, lanzamientos, canastas, goles y anotaciones decisivas. Es un periodo en el que la actividad deportiva no se detiene, incluso en los días más significativos para la convivencia familiar. Mientras muchos se reúnen alrededor de la mesa, otros lo hacen frente a una pantalla para seguir encuentros que, con el paso de los años, se han convertido en auténticos rituales decembrinos.

La semana de Navidad marca el punto culminante de este auténtico maratón deportivo. El día de mañana es, sin duda, una de las fechas más emblemáticas, tradicionalmente protagonizada por ligas de enorme peso mediático como la NBA y la NFL.

En el basquetbol profesional, la jornada navideña se ha consolidado como una vitrina global, con partidos entre franquicias históricas y figuras estelares que ofrecen un espectáculo pensado para audiencias de todo el mundo. En paralelo, el futbol americano profesional mantiene la intensidad de su temporada regular con encuentros clave que suelen tener implicaciones directas en la lucha por los Playoffs.

En el ámbito nacional, la actividad de los Charros de Jalisco aporta un ingrediente especial a estas fechas, al mantener vivo el interés por el beisbol invernal. La Liga Mexicana del Pacífico se convierte en una opción constante para los aficionados, con estadios llenos y series que comienzan a perfilar el rumbo a la Postemporada. Así, el deporte se integra a las celebraciones como un elemento más de la tradición decembrina.

La intensidad no disminuye tras la Navidad. En Inglaterra, el llamado “Boxing Day” de la Premier League representa una de las jornadas más esperadas del futbol mundial. Con partidos programados el 26 de diciembre, esta fecha destaca por su carácter histórico y por la exigencia física que impone a los equipos, que deben competir en pleno periodo festivo. Para los aficionados, es una oportunidad única de disfrutar una maratónica jornada futbolística que se ha convertido en sello distintivo del balompié inglés.

El cierre del año y el arranque de enero elevan aún más el nivel de emoción con los tradicionales tazones del futbol americano colegial en Estados Unidos. Estos encuentros, cargados de historia y rivalidades regionales, atraen a grandes audiencias y funcionan como antesala del desenlace de la temporada profesional. Al mismo tiempo, la LMP entra en una fase decisiva con el inicio de su postemporada, donde cada juego adquiere un valor especial y la presión aumenta para los equipos que buscan el campeonato.

A este panorama se suman eventos que enriquecen la agenda deportiva, como la Copa Centenario de la Universidad de Guadalajara, que aporta un matiz académico y competitivo, así como el Clásico de Invierno de la NHL, un espectáculo que combina el hockey sobre hielo con escenarios al aire libre y un ambiente festivo único. Estos eventos refuerzan la idea de que el deporte, en sus distintas disciplinas, ocupa un lugar central en las celebraciones de fin de año.

Finalmente, los festejos de Reyes ponen el broche de oro a este periodo con la decisiva Semana 18 de la NFL, donde se definen los últimos boletos a los playoffs, y el clímax de la primera ronda de la postemporada del beisbol mexicano. Así, mientras el calendario marca el inicio de un nuevo año, el deporte mantiene encendida la pasión de los aficionados, demostrando que, incluso en las fechas más familiares, la emoción competitiva nunca se detiene.

Encuentros destacados

25 de diciembre

NBA

Knicks vs. Cavaliers

Thunder vs. Spurs

Warriors vs. Mavericks

Lakers vs. Rockets

Nuggets vs. Timberwolves

NFL

Washington vs. Dallas

Minnesota vs. Detroit

Chief vs. Broncos

LMP

Algodoneros de Guasave vs. Charros de Jalisco

26 de diciembre

Pro League

Genk vs. Brugge

Premier League Boxing Day

Manchester United vs. Newcastle

NBA

Celtics vs. Pacers

Orlando Magic vs. Hornets

27 de diciembre

Premier League

Nottingham vs. Manchester City

Arsenal vs. Brighton

Liverpool vs. Wolverhampton

Chelsea vs. Aston Villa

NFL

Chargers vs. Texans

Packers vs. Ravens

28 de diciembre

Premier League

Crystal Palace vs. Tottenham

Amistoso de Pretemporada

Irapuato vs. Chivas

NFL Semana 17

Panthers vs. Seahawks

Bills vs. Eagles

Chiefs vs. Broncos

49ers vs. Bears

29 de diciembre

NBA

Cavaliers vs. Spurs

Heat vs. Nuggets

Mavericks vs. Blazers

NFL

Falcons vs. Rams

30 de diciembre

Premier League

Manchester United vs. Wolves

Arsenal vs. Aston Villa

31 de diciembre

NCAA

ReliaQuest Bowl Iowa vs. Vanderbilt

Sun Bowl Arizona State vs. Duke

Citrus Bowl Texas vs. Michigan

Las Vegas Bowl Nebraska vs. Utah

College Football Playoff Quarterfinal Ohio State vs. Miami

1 de enero

NCAA

College Football Playoff Quarterfinal

Texas Tech vs. Oregon

College Football Playoff Quarterfinal

Indiana vs. Alabama

College Football Playoff Quarterfinal

Georgia vs. Ole Miss

LMP

Arranque de playoffs

2 de enero

NHL

Winter Classic - Florida Panthers vs. New York Rangers

3 de enero

Premiership Escocia

Celtic vs. Rangers

La Liga

Espanyol vs. Barcelona

Copa Pacífica en el Estadio Jalisco

Monterrey vs. Leones Negros

Atlas vs. Chivas

4 de enero

NFL Semana 18

Todos los equipos juegan

La Liga

Real Madrid vs. Betis

Premier League Manchester City vs. Chelsea

Final Copa Pacífica en el Estadio Jalisco

Tercer lugar

Gran Final

5 de enero

LMP

Juegos de la primera ronda de eliminación directa.

NBA