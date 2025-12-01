Ante la inminente salida de Javier Hernández y Alan Pulido de las filas del Guadalajara rumbo al próximo campeonato, Chivas ha iniciado la búsqueda de opciones para fortalecer su ataque de cara al Torneo Clausura 2026.

Entre los nombres que analiza la directiva rojiblanca destaca el goleador de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, uno de los candidatos más sólidos para reforzar al equipo de Gabriel Milito.

De concretarse las bajas en la ofensiva, el “Cuate” Sepúlveda y Ricardo Marín figuran como alternativas para complementar el ataque rojiblanco junto a Armando González y Teun Wilke.

El rendimiento de Sepúlveda con Cruz Azul ha despertado el interés de Chivas, pues ha destacado tanto en el torneo actual como en campañas recientes, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más efectivos de la liga. Además, su nombre se mantiene en consideración por parte de Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Durante el certamen, Sepúlveda llegó a posicionarse como el mejor goleador mexicano hasta la mitad del torneo. Una lesión muscular frenó su ritmo y le impidió disputar el liderato de goleo nacional frente a Armando González y Germán Berterame.

Aun así, cerró la fase regular en la novena posición de la tabla de anotadores, con siete goles en 742 minutos, registrando un promedio de un tanto cada 106 minutos.

Aunque ya se han dado los primeros acercamientos entre las directivas de Chivas y Cruz Azul, todavía no existe un acuerdo formal. Se espera que las negociaciones avancen en los próximos días, tomando en cuenta también la carga de partidos que afrontará Cruz Azul en la fase final del campeonato y en la Copa Intercontinental que disputará en Qatar.

SV