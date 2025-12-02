Este martes 2 de diciembre, el equipo Red Bull de Fórmula 1 (F1) anunció a Isack Hadjar como el piloto que acompañará a Max Verstappen para la temporada 2026. El francés fue reserva durante 2024 y debutó en la máxima categoría en 2025 con Racing Bulls.

"Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen para formar la alineación de pilotos del equipo para 2026", indica el comunicado publicado en la página web del equipo austriaco.

En su documento, Red Bull destaca que el francés de origen argelino, quien cumplió 21 años el pasado mes de septiembre, "ha estado tremendamente impresionante en su temporada de novato en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, con un puesto en el podio en el Gran Premio de Países Bajos como el momento más destacado de su año".

Señalan que, junto al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, Isack formará "un dúo listo para afrontar una nueva era en la Fórmula 1. El deporte vivirá su mayor transformación en las regulaciones técnicas en varias décadas en 2026 y el debut de Red Bull Ford Powertrains en la pista. Oracle Red Bull Racing afrontará este nuevo desafío con una mezcla de juventud y experiencia al volante del RB22".

Red Bull aprovechó para despedirse del japonés Yuki Tsunoda, quien se unió al equipo en 2019 en la categoría junior y corre este año, desde el GP de Japón, junto a Verstappen en la F1. Pese a que ya no estará en la máxima categoría, "permanecerá dentro de la familia Red Bull y asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva" la próxima campaña.

Isack Hadjar expresó, sobre su incorporación a Red Bull: "Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome. Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para ir a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando que llegue".

Un piloto más para Red Bull

Este año no ha sido el mejor para Red Bull en la F1. El reciente anuncio de la incorporación subraya la dificultad que ha representado cubrir el segundo asiento del equipo desde la salida del mexicano Sergio "Checo" Pérez al final de la temporada 2024, ya que Isack Hadjar será el tercer piloto en ocupar ese puesto desde entonces.

Checo Pérez fue compañero de Verstappen durante las cuatro temporadas anteriores. A pesar de una mala temporada en 2024, fue clave en la consecución de los títulos consecutivos del multicampeón y colaboró en los Campeonatos de Constructores de 2022 y 2023. Su mejor año fue 2023, cuando terminó como subcampeón del mundo, solo detrás de su excompañero neerlandés.

Tras la despedida de Checo, Red Bull anunció al neozelandés Liam Lawson como reemplazo, siendo el primer sustituto de Checo; sin embargo, no corrió con la mejor fortuna y fue desplazado por el japonés Yuki Tsunoda, quien tampoco pudo cumplir con las expectativas.

La alineación para Racing Bulls

Después de revelar que Isack Hadjar formará parte de Red Bull, el otro equipo de la firma, Racing Bulls, dio a conocer que Liam Lawson fomará dupla con Arvid Lindblad el siguiente año. Este último fue piloto de F2 esta última temporada.

