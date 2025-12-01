Chivas negocia una extensión de contrato por cinco años con la 'Hormiga' González

Tras la dura eliminación a manos de Cruz Azul, en Chivas comienzan a surgir noticias positivas. La directiva del Guadalajara mantiene conversaciones avanzadas para asegurar la continuidad de su goleador, Armando “Hormiga” González.

La dirigencia rojiblanca ha sostenido múltiples reuniones con el atacante y su entorno para ampliar su vínculo con el club, y todo indica que las pláticas avanzan de manera favorable para ambas partes.

González siempre manifestó su deseo de permanecer en Chivas, incluso con su contrato cerca de expirar. En el punto más alto de su carrera, el delantero ha decidido continuar con el Rebaño, mientras la directiva trabaja en una extensión contractual por cinco años.

En días recientes, el club sostuvo nuevas reuniones con el jugador, donde, además de acordar la ampliación del vínculo, se definió un aumento salarial significativo, respaldado por el gran desempeño que ha mostrado en el terreno de juego.

Las negociaciones con la “Hormiga” fueron encabezadas por Alejandro Manzo, miembro de la estructura deportiva y administrativa de Chivas, junto con el director deportivo Javier Mier. También participaron el representante del futbolista y su padre.

Además de la extensión y el incremento salarial, González contará con cláusulas especiales que facilitarán una futura salida al futbol europeo, siempre que llegue una propuesta conveniente tanto para el club como para el jugador y su entorno.

Al inicio del torneo anterior, González y su representante habían rechazado una renovación anticipada, a diferencia de jugadores como Hugo Camberos, Teun Wilke y Yael Padilla, quienes sí aceptaron prolongar su relación con el Guadalajara.

Sin embargo, el gran momento que vive el delantero convirtió aquella decisión en una jugada clave. Su postura firme permitió negociar en mejores condiciones y obtener beneficios superiores en esta etapa de conversaciones.

El rendimiento de la “Hormiga” terminó por inclinar la balanza a su favor: cerró el torneo con 12 anotaciones en el segundo semestre y logró el título de goleo de la Liga MX, compartido con Joao Pedro y Paulinho, consolidándose como una pieza fundamental para el proyecto rojiblanco.

