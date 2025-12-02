Las semifinales del Torneo Apertura 2025 están a punto de iniciar, solo quedarán dos boletos para meterse en la final de la Liga MX. A mitad de semana, se jugarán los dos primeros partidos con los que se podría asegurar la mitad del pase, mientras que los otros dos duelos definitivos están pactados para el fin de semana. Para que no te pierdas ningún detalle, te damos a conocer dónde se podrá ver EN VIVO cada juego.

La Fase Regular del torneo concluyó el pasado domingo 9 de noviembre, tras 17 jornadas; luego se llevaron a cabo el Play-In y los Cuartos de final. Ahora, la "Fiesta Grande" del futbol mexicano seguirá con las Semifinales, donde cuatro conjuntos buscarán dar lo mejor de sí para acercarse a la pelea por el título.

Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX - Apertura 2025

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey tienen en sus manos la posibilidad de avanzar hasta la final del futbol mexicano.

Estos cuatro equipos no solo fueron los mejores en la Liguilla, sino que terminaron dentro del Top-5 durante la fase regular; Toluca, líder general, buscará extender su dominio y lograr así el bicampeonato, luego de que fueran los campeones del Clausura 2025. Detrás estuvieron Tigres y Cruz Azul en el tercero y cuarto puesto; mientras que Monterrey logró eliminar al América, que cerró como cuarto, para luchar por la corona que no logra desde 2019.

Los partidos de las Semifinales son a Ida y Vuelta. Los cruces se definieron según la posición final de los equipos en la fase regular: Cruz Azul se medirá con Tigres; mientras que Monterrey hará lo propio ante los Diablos Rojos.

Dónde ver EN VIVO los partidos de las Semifinales de la Liga MX - Apertura 2025

En lo que son buenas noticias para todos los aficionados del futbol mexicano, el streaming no será la única forma de ver los partidos de las Semifinales, ya que todos los juegos se transmitirán en televisión abierta y restringida.

Partidos de Ida

Miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs Tigres

Sede y hora: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes

Monterrey vs Toluca

Sede y hora: Estadio BBVA, 21:10 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes

Partidos de Vuelta

Sábado 6 de diciembre

Toluca vs Monterrey

Sede y hora: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes

Tigres vs Cruz Azul

Sede y hora: Estadio Universitario, 21:10 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

