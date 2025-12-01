El delantero Javier “Chicharito” Hernández podría estar viviendo su última etapa como jugador de Chivas, luego de que tanto el futbolista como la directiva rojiblanca no tendrían la intención de mantener su vínculo de cara a la próxima campaña en la Liga MX.

Tras casi dos años desde su regreso al club, la dirigencia del Guadalajara evaluó la continuidad de Hernández y, después de analizar diferentes factores, habría decidido no extender su contrato con el atacante formado en las fuerzas básicas del equipo.

Además de la postura del club, el máximo goleador de la Selección Mexicana tampoco habría mostrado interés en permanecer, debido a que no logró recuperar su mejor nivel en esta segunda etapa y a que, conforme avanzó el torneo, su participación fue disminuyendo de manera notable.

Cabe destacar que el penal fallado en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul no fue determinante en la decisión de no renovarlo. La dirigencia ya había tomado una postura meses antes, por lo que dicha jugada no influyó en el rumbo final de la negociación.

Entre los motivos que influyeron en la decisión se encuentran diversos desacuerdos con los entrenadores Óscar García y Gerardo Espinoza, así como diferencias con el director deportivo Javier Mier. A esto se suman situaciones disciplinarias, como las polémicas generadas por sus publicaciones en redes sociales y su falta de participación en actividades grupales, incluida la dinámica de Halloween, en la que fue el único jugador que no se disfrazó, lo que le costó una multa interna.

Aunque Hernández no continuará con el Rebaño Sagrado, el delantero no ha cerrado la puerta a seguir su carrera profesional. La MLS aparece como una posibilidad real para el futbolista mexicano, quien analiza diferentes opciones para mantenerse activo.

De esta manera, Javier Hernández Balcázar estaría cerrando su segunda etapa con Chivas con un registro de 40 partidos disputados, cuatro goles, una asistencia y 1,655 minutos en el terreno de juego, sumando participaciones en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

SV