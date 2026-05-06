El propietario de Chivas, Amaury Vergara, pidió que los futbolistas del club que fueron convocados a la Selección Mexicana se reintegren de inmediato con el equipo, argumentando que no se respetaron los acuerdos previamente establecidos entre las partes.

La postura del dirigente surge luego de que los seleccioandos del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, recibieran autorización para disputar encuentros con su club en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este hecho habría modificado las condiciones originales pactadas entre clubes y Selección, lo que llevó a la directiva del Guadalajara a replantear su postura.

Ante este escenario, Vergara determinó que sus jugadores regresen cuanto antes para estar disponibles de cara al partido de vuelta, priorizando así el juego de vuelta del Guadalajara ante Tigres de este fin de semana.

A través de sus redes sociales, el dirigente rojiblanco dejó clara su inconformidad, enfatizando la importancia de respetar los acuerdos sin excepciones:

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, señaló.

El mensaje refleja una postura firme por parte de la institución, que busca preservar la equidad entre equipos y evitar decisiones que puedan generar desventajas o romper la coordinación previamente establecida.

La reacción de la afición no se hizo esperar. En redes sociales, seguidores del Guadalajara respaldaron la decisión del propietario, al considerar que el club había sido uno de los más perjudicados tras la modificación de las condiciones.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la relación entre los clubes de la Liga MX y la Selección Mexicana, especialmente en momentos donde coinciden convocatorias nacionales con competencias oficiales. La administración de los jugadores, los intereses deportivos y el respeto a los acuerdos institucionales se mantienen como temas centrales.

Por ahora, se espera una postura oficial por parte de las autoridades correspondientes y de la propia Selección, en un caso que podría marcar precedentes sobre la gestión de este tipo de situaciones en el futuro.