Charros de Jalisco arrancó con el pie derecho su serie en el Estadio Panamericano al imponerse 12-11 a Unión Laguna en un frenético duelo que se definió con walk off en la décima entrada. Fue una noche de ofensivas encendidas, múltiples volteretas y pitcheo castigado, en la que ambas novenas se combinaron para 35 imparables.

Aunque los laguneros llegaron como penúltimos del standing, dejaron claro desde el arranque que no serían un rival sencillo. Unión Laguna tomó la delantera al fabricar cuatro carreras en las primeras tres entradas, aprovechando que Zach Plesac no encontró su mejor disparo sobre la lomita.

Charros reaccionó con un sencillo productor de Allen Córdoba para recortar distancia, pero la visita volvió a golpear en el cuarto episodio con un rally de tres anotaciones que terminó por darle salida a Plesac. En busca de detener el ataque, Aaron McGarity ingresó al relevo, aunque también permitió una carrera más.

Cuando parecía que el panorama se complicaba para los locales, la ofensiva jalisciense despertó con fuerza. Primero armaron un rally de cuatro carreras y posteriormente otro de cinco, volteando por completo el encuentro. En ese despertar brilló Kyle Garlick, quien tuvo una noche productiva al irse de 4-2 con cinco carreras remolcadas.

El momento clave del estadounidense llegó con un cuadrangular con dos corredores en base, batazo que encendió a la afición y le cedió momentáneamente la ventaja a los Charros.

Sin embargo, el juego aún guardaba más emociones. Cuando Jalisco parecía encaminarse al triunfo, el relevo encabezado por Max y Josh Green no logró contener a Laguna, que respondió con tres carreras para recuperar la delantera.

Pero Charros volvió a levantarse. En la parte baja de la octava entrada, Garlick produjo una más con elevado de sacrificio que permitió anotar a Córdoba y mandar el duelo a extrainnings.

Ya en la décima, Mateo Gil conectó el imparable definitivo con el que Allen volvió a cruzar el plato para sentenciar el juego y desatar la celebración en Zapopan.

Con la misión de asegurar la serie, Charros enfrentará el segundo juego este miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas en el inmueble de Zapopan.

