Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Futbol hoy 6 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Revisa la agenda completa a continuación y entérate de los horarios y canales de transmisión para todos los partidos de este miércoles

Por: Oralia López

Champions, Concacaf y Copas de Sudamérica en un solo día. ¡Prepara el control remoto! ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Champions, Concacaf y Copas de Sudamérica en un solo día. ¡Prepara el control remoto! ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La jornada de este miércoles 6 de mayo de 2026 ofrece una agenda de futbol internacional con actividad en los torneos más prestigiosos del continente. El día reúne encuentros de alto nivel en la UEFA Champions League, la Concacaf Champions Cup, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde diversos clubes buscarán avanzar hacia sus objetivos de la temporada y obtener resultados decisivos para sus aspiraciones.

Con horarios programados desde el mediodía, la cartelera ofrece tanto duelos de eliminación directa como compromisos de fase de grupos con puntos vitales en juego. Equipos históricos del balompié europeo y americano saltarán al campo en una fecha que concentra el interés de la afición y que podría marcar el rumbo definitivo de varias competencias. Consulta a continuación la programación completa, con horarios y canales de transmisión para seguir cada cotejo en vivo desde México.

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Champions League EN VIVO

  • Bayern vs PSG | 13:00 | FOX, FOX One

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Toluca vs Los Angeles FC | 19:30 | FOX One, FOX+

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Cusco FC vs Estudiantes LP | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2
  • La Guaira vs Bolívar | 16:00 | Disney+ Premium
  • Santa Fe vs Corinthians | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2
  • Independiente Rivadavia vs Fluminense | 18:30 | Disney+ Premium
  • Deportes Tolima vs Nacional | 20:00 | Disney+ Premium
  • CDU Católica vs Cruzeiro | 20:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Montevideo City Torque vs Palestino | 16:00 | Disney+ Premium
  • Barracas Central vs Olimpia | 18:00 | Disney+ Premium
  • Botafogo vs Racing Avellaneda | 18:30 | Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y las noticias más relevantes del futbol internacional consultando EL INFORMADOR. A lo largo del día encontrarás cobertura actualizada de los torneos con seguimiento en México, incluyendo marcadores, incidencias, estadísticas y el contexto más importante de cada competencia, con información puntual de lo que ocurra en cada uno de los encuentros programados.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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