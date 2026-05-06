La jornada de este miércoles 6 de mayo de 2026 ofrece una agenda de futbol internacional con actividad en los torneos más prestigiosos del continente. El día reúne encuentros de alto nivel en la UEFA Champions League, la Concacaf Champions Cup, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde diversos clubes buscarán avanzar hacia sus objetivos de la temporada y obtener resultados decisivos para sus aspiraciones.Con horarios programados desde el mediodía, la cartelera ofrece tanto duelos de eliminación directa como compromisos de fase de grupos con puntos vitales en juego. Equipos históricos del balompié europeo y americano saltarán al campo en una fecha que concentra el interés de la afición y que podría marcar el rumbo definitivo de varias competencias. Consulta a continuación la programación completa, con horarios y canales de transmisión para seguir cada cotejo en vivo desde México.Mantente al tanto de los resultados y las noticias más relevantes del futbol internacional consultando EL INFORMADOR. A lo largo del día encontrarás cobertura actualizada de los torneos con seguimiento en México, incluyendo marcadores, incidencias, estadísticas y el contexto más importante de cada competencia, con información puntual de lo que ocurra en cada uno de los encuentros programados.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF