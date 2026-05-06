La jornada de este miércoles 6 de mayo de 2026 ofrece una agenda de futbol internacional con actividad en los torneos más prestigiosos del continente. El día reúne encuentros de alto nivel en la UEFA Champions League, la Concacaf Champions Cup, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde diversos clubes buscarán avanzar hacia sus objetivos de la temporada y obtener resultados decisivos para sus aspiraciones.

Con horarios programados desde el mediodía, la cartelera ofrece tanto duelos de eliminación directa como compromisos de fase de grupos con puntos vitales en juego. Equipos históricos del balompié europeo y americano saltarán al campo en una fecha que concentra el interés de la afición y que podría marcar el rumbo definitivo de varias competencias. Consulta a continuación la programación completa, con horarios y canales de transmisión para seguir cada cotejo en vivo desde México.

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Champions League EN VIVO

Bayern vs PSG | 13:00 | FOX, FOX One

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Toluca vs Los Angeles FC | 19:30 | FOX One, FOX+

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Cusco FC vs Estudiantes LP | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

La Guaira vs Bolívar | 16:00 | Disney+ Premium

Santa Fe vs Corinthians | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

Independiente Rivadavia vs Fluminense | 18:30 | Disney+ Premium

Deportes Tolima vs Nacional | 20:00 | Disney+ Premium

CDU Católica vs Cruzeiro | 20:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY miércoles 06 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Montevideo City Torque vs Palestino | 16:00 | Disney+ Premium

Barracas Central vs Olimpia | 18:00 | Disney+ Premium

Botafogo vs Racing Avellaneda | 18:30 | Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y las noticias más relevantes del futbol internacional consultando EL INFORMADOR. A lo largo del día encontrarás cobertura actualizada de los torneos con seguimiento en México, incluyendo marcadores, incidencias, estadísticas y el contexto más importante de cada competencia, con información puntual de lo que ocurra en cada uno de los encuentros programados.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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