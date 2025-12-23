'Chicharito' reaparece tras su salida de Chivas en las calles de Nueva York

Javier “Chicharito” Hernández reapareció luego de su salida de Chivas, esta vez lejos de las canchas y desde las calles de Nueva York. A través de sus redes sociales, el delantero mexicano compartió un video de su viaje, marcando su reaparición pública tras el complicado cierre de su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

El exgoleador de la Selección Mexicana había quedado en el centro de las críticas luego de fallar un penal en la semifinal de vuelta ante Cruz Azul, acción que simbolizó una etapa gris con el club rojiblanco. Tras ese episodio y su posterior desvinculación, Hernández optó por retomar su presencia digital, impulsando nuevamente su faceta como creador de contenido.

Su regreso a Chivas en enero de 2024 generó gran expectativa entre la afición, pero el rendimiento quedó lejos de lo esperado. Las lesiones y la falta de continuidad marcaron su paso, que se tradujo en 41 partidos disputados y apenas cuatro goles anotados. Aun así, el club recordó su legado histórico, que incluye el título de Liga del Apertura 2006 y el campeonato de goleo del Bicentenario 2010, antes de su exitosa carrera internacional por equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy.

Las recientes publicaciones desde Nueva York reavivaron los rumores sobre el futuro del atacante. Se especula con un posible regreso a la MLS o incluso una nueva etapa en Europa, aunque por ahora no hay nada confirmado. De momento, "Chicharito" parece tomarse un respiro personal tras su salida de Verde Valle, mientras se define el siguiente capítulo de su carrera profesional.

SV