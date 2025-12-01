'Chicharito' Hernández: ¿Cuántos penaltis falló en su carrera la figura de Chivas?

Javier Hernández tuvo en sus botines la clasificación de Chivas a las semifinales del Apertura 2025, pero erró el penal que pudo definir la serie ante Cruz Azul, manteniendo así su efectividad histórica desde los 11 pasos en apenas 50 por ciento: 16 anotados y 16 fallados.

El delantero recibió la responsabilidad al minuto 82, con el marcador 2-2, después de que el árbitro confirmara una falta en el área sobre Santiago Sandoval. Pese a que Luis Romo tomó inicialmente el balón, finalmente fue ‘Chicharito’ quien cobró el tiro.

Hernández se perfiló de zurda, engañó al portero Andrés Gudiño —que se lanzó hacia el lado opuesto—, pero su disparo salió elevado por encima del travesaño. El error dejó a Chivas sin la ventaja y, finalmente, sin el boleto a semifinales.

El penal fallado fue el tercero de Hernández en su etapa con el Guadalajara y el número 16 de su carrera. Su último acierto desde el manchón se remonta al 5 de septiembre de 2022, cuando jugaba para LA Galaxy.

La falla reaviva las dudas sobre la continuidad del atacante en el club, cuya última imagen del torneo podría ser la del lamento tras desperdiciar la ocasión que pudo cambiar el destino rojiblanco.

SV