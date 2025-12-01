Los Charros de Jalisco regresan este martes 2 de diciembre al Estadio Panamericano para recibir a las 19:30 horas a los Venados de Mazatlán, en una serie que luce como una oportunidad inmejorable para reencontrarse con la victoria dentro de la temporada 2025-26 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

El conjunto sinaloense llega a territorio jalisciense ubicado como penúltimo del standing general, con una marca de 15-26, números que contrastan con la urgencia que también vive la novena local. Y es que los caporales atraviesan uno de sus momentos más complicados del calendario, luego de ser barridos por segunda vez en la campaña por los Jaguares de Nayarit, resultado que profundizó su mala racha.

Actualmente, Jalisco marcha como último lugar de la tabla de la segunda vuelta, con apenas una victoria en sus últimos seis compromisos, escenario que convierte a la serie ante Venados en un punto de inflexión para enderezar el rumbo. La localía, el regreso a su parque y el enfrentamiento ante un rival que también sufre en el fondo de la clasificación representan factores clave para que los Charros intenten sacudirse la presión.

Con la temporada entrando en una etapa decisiva, cada juego comienza a tener tintes de final para la novena albiazul, por lo que Jalisco está obligado a recomponer su camino y, por ello, la rotación abridora que será la responsable de construir el camino hacia la victoria frente a los mazatlecos estará conformada por Ronald Medrano, Alemao Hernández y Luis Iván Rodríguez.

SV