¿Cuáles son las novedades rumbo al sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se celebrará, en el Centro Kennedy de Washington D. C., el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde quedarán definidos los doce grupos de la primera edición con 48 selecciones.

El evento, en el que se conocerán los rivales de la Selección Mexicana y de todas las selecciones clasificadas, comenzará a las 11:00 horas. De manera simultánea, en el estado de Jalisco se llevará a cabo una presentación virtual para revelar los duelos que se disputarán en Guadalajara durante el próximo verano.

Hasta el momento, 42 equipos ya tienen asegurado su lugar, incluidos los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, así como potencias como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, España y Portugal.

También están clasificados representantes de todas las confederaciones. Por Asia asistirán Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán. En África ya están dentro Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

En la CONCACAF se han sumado Curazao, Haití y Panamá; en Sudamérica obtuvieron su boleto Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; Oceanía estará representada por Nueva Zelanda; y desde Europa tienen su presencia asegurada Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Aún quedan seis plazas disponibles, que se definirán en marzo de 2026. Cuatro de ellas surgirán de la repesca de la UEFA, un torneo con dieciséis selecciones europeas entre las que destacan Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Suecia, Polonia y Rumania, entre otras.

Las dos plazas restantes se disputarán en el Torneo Clasificatorio de la FIFA entre Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, con partidos programados en las sedes de Guadalajara y Monterrey.

Los equipos estarán repartidos en cuatro bombos según la Clasificación Mundial de la FIFA publicada el 19 de noviembre de 2025.

En el bombo 1 estarán Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El bombo 2 estará conformado por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3 figurarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Finalmente, el bombo 4 incluirá a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de la repesca europea y los dos ganadores del Torneo Clasificatorio de la FIFA.

El sorteo comenzará asignando a las selecciones del bombo 1 a los grupos del A al L. Los anfitriones tendrán posiciones predeterminadas: México será A1, Canadá B1 y Estados Unidos D1. Las demás selecciones del bombo 1 ocuparán automáticamente la posición 1 del grupo que les corresponda.

Para mantener el equilibrio competitivo, la FIFA ha dividido el cuadro en dos sectores hasta semifinales y ha establecido restricciones para las cuatro mejores selecciones del ranking mundial. España y Argentina, primera y segunda, serán ubicadas en sectores opuestos, al igual que Francia e Inglaterra, tercera y cuarta, evitando así enfrentamientos tempranos.

En los bombos 2, 3 y 4, las posiciones dentro de cada grupo se definirán según el patrón establecido en el documento oficial del sorteo. Asimismo, se respetará la regla que impide que dos selecciones de la misma confederación compartan grupo, excepto en el caso de la UEFA, que puede tener hasta dos equipos por sector debido al alto número de participantes. Esta misma restricción aplicará para los equipos del Torneo Clasificatorio de la FIFA.

SV