Chelsea y Manchester City definen la FA Cup en Wembley

Chelsea F.C. y Manchester City F.C. disputarán este sábado la Final de la FA Cup 2026 en el estadio de Wembley , en un duelo que reúne a dos equipos con objetivos distintos en el cierre de la temporada inglesa.

El encuentro se jugará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará una nueva edición de uno de los torneos más antiguos del futbol mundial. Para Chelsea, el partido representa la posibilidad de cerrar la campaña con un título y asegurar presencia en competiciones europeas. Manchester City, por su parte, busca conquistar su segundo trofeo de la temporada luego de obtener la Carabao Cup y mantenerse en carrera por el campeonato local.

¿Cómo llegan los equipos a la Final de la FA Cup?

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega después de vencer 3-0 al Crystal Palace en Premier League, resultado que lo mantiene en la disputa por el liderato del campeonato inglés. En ese encuentro, Guardiola dio descanso a varios titulares habituales, entre ellos Erling Haaland y Jeremy Doku, quienes podrían regresar al cuadro inicial para la Final.

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La principal duda del City continúa siendo Rodri. El mediocampista ha trabajado por separado durante las últimas semanas y el cuerpo técnico todavía no confirma si estará disponible para disputar minutos en Wembley .

Chelsea afronta el compromiso con varias interrogantes físicas dentro de su plantel. El brasileño Estevão quedó descartado por una lesión muscular, mientras que jugadores como Reece James, Alejandro Garnacho y Pedro Neto han trabajado parcialmente durante la semana previa al encuentro.

El antecedente reciente favorece al Manchester City

Desde la Final de la UEFA Champions League 2020-21, ganada por Chelsea, el conjunto dirigido por Guardiola se mantiene sin derrotas ante el club londinense en partidos oficiales. En abril de este año, City venció 3-0 a Chelsea en Premier League, mientras que en enero ambos equipos empataron 1-1.

En cuanto al historial de la FA Cup, Chelsea suma ocho títulos y Manchester City cuenta con siete campeonatos. El último antecedente del club londinense en una Final fue en 2022, cuando perdió ante Liverpool F.C. en tanda de penales. City, en cambio, ganó el torneo en 2023 y cayó en la edición de 2025 frente a Crystal Palace F.C..

Wembley volverá a recibir una final entre dos de los equipos más constantes del futbol inglés en los últimos años, con un título y el cierre de temporada en juego.

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ANTECEDENTES DIRECTOS

Abril 2026 | Chelsea 0-3 Manchester City | Premier League

Enero 2026 | Manchester City 1-1 Chelsea | Premier League

Abril 2025 | Manchester City 3-1 Chelsea | Premier League

Agosto 2024 | Chelsea 0-2 Manchester City | Premier League

2020-21 | Chelsea 1-0 Manchester City | Final Champions League

ÚLTIMOS CAMPEONES

2025: Crystal Palace 1-0 Manchester City

2024: Manchester City 1-2 Manchester United

2023: Manchester City 2-1 Manchester United

2022: Chelsea 0-0 Liverpool (Liverpool gana 6-5 tras la tanda de penaltis)

2021: Chelsea 0-1 Leicester City

2020: Arsenal 2-1 Chelsea

2019: Manchester City 6-0 Watford

2018: Chelsea 1-0 Manchester United

2017: Arsenal 2-1 Chelsea

2016: Crystal Palace 1-2 Manchester United (tiempos extra)

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