Lionel Messi se prepara para el Mundial 2026: este es su entrenamiento secreto, según Rodrigo de Paul

La Copa Mundial FIFA 2026 se aproxima y la Selección Argentina no tiene ninguna intención de ceder su corona. En este contexto, Rodrigo De Paul ha roto el silencio para revelar el estricto y confidencial régimen de entrenamiento que comparte diariamente con Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami.

El plan secreto de Messi para llegar con todo al Mundial 2026

Desde hace aproximadamente tres meses, ambos referentes del futbol han implementado una exigente rutina paralela a sus compromisos habituales en la MLS. Según detalló el propio mediocampista, el objetivo principal de este sacrificio es alcanzar un estado físico inmejorable para uno de los torneos más esperados del año.

"Los dos nos matamos para llegar de la mejor manera", confesó con total sinceridad el exjugador del Atlético de Madrid. Este esfuerzo extraordinario incluye agotadoras sesiones de doble turno bajo la estricta supervisión de un preparador físico personal, demostrando que la ambición del equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantiene intacta.

¿Un documental sobre la preparación de Rodrigo de Paul?

Durante una reciente entrevista, De Paul bromeó sobre la posibilidad de registrar toda esta travesía física con el fin de lanzar un proyecto audiovisual inédito para los aficionados.

"Metiéndole un poco de peli, filmo todo. "Le digo al enano que capaz hacemos un documentalcito y ganamos un sope", relató el jugador, citando textualmente la broma que le hizo a su capitán. Aunque a Lionel Messi parece no convencerle la constante presencia de las cámaras, esta anécdota refleja la inquebrantable química que mantienen.

Cabe destacar que el valor de su rutina destaca por las sesiones de doble turno todos los días sin excepción y trabajo de fuerza y resistencia adicional al esquema del club.

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La obsesión por defender el título

Más allá del evidente desgaste físico, el aspecto mental juega un papel absolutamente fundamental a menos de un mes del esperado debut. El mediocampista de la albiceleste admitió abiertamente que resulta imposible vivir el día a día sin pensar en la inminente justa mundialista y en la gigantesca responsabilidad que esto conlleva.

En definitiva, esta sorprendente revelación confirma que los actuales campeones defensores no están dispuestos a dejar absolutamente nada al azar. Con una combinación perfecta de disciplina táctica, un esfuerzo físico sobrehumano y un compañerismo inquebrantable, la dupla sudamericana promete brindar un espectáculo verdaderamente inolvidable en la próxima Copa del Mundo.

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AS