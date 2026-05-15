La Liga MX dio a conocer este viernes las designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 y, como era de esperarse, las decisiones no estuvieron exentas de polémica.

Después de las fuertes críticas que surgieron tras el trabajo de Maximiliano Quintero en el duelo entre Cruz Azul y Chivas, ahora la Comisión de Árbitros apostó por uno de sus elementos más experimentados para el compromiso decisivo entre rojiblancos y cementeros.

El árbitro que pitará en el partido Chivas vs Cruz Azul

Será César Arturo Ramos, considerado actualmente el mejor árbitro mexicano, quien tenga la responsabilidad de impartir justicia el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, cuando Chivas reciba a Cruz Azul a las 19:07 horas.

La designación del silbante mundialista llega en un momento de alta tensión, luego de que el arbitraje del encuentro de Ida provocara múltiples cuestionamientos y reclamos. Sobre todo, por el penal que se marcó a favor de Cruz Azul con el cual lograron empatar el marcador.

Los elegidos para la Vuelta del Pumas vs Pachuca

Por otro lado, para la Semifinal entre Pumas y Pachuca, el árbitro central designado será Daniel Quintero. Sin embargo, la controversia surgió alrededor de la presencia de Katia Itzel García como cuarta árbitra para el compromiso que se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

La silbante ha sido relacionada en distintas ocasiones con una supuesta afición hacia el conjunto universitario, situación que generó una ola de comentarios y señalamientos en redes sociales apenas se anunció la designación. A pesar de ello, la Comisión de Árbitros mantuvo la decisión para un duelo que promete máxima intensidad y mucha presión dentro y fuera de la cancha.

Cabe recordar que los felinos llegan a este encuentro con la desventaja de un gol, ya que los Tuzos lograron ganar en casa con gol de Oussama Idrissi.

Designaciones arbitrales - Semifinales de Vuelta, Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul

Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Pumas vs Pachuca

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

X / @Arbitraje_MX

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