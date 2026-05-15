A 27 días del arranque del Mundial de 2026, la historia de la Copa del Mundo mantiene marcas que han quedado grabadas con el paso de las décadas, desde los 13 goles que consiguió Just Fontaine en Suecia 1958 hasta los cinco tantos que Oleg Salenko firmó en un solo partido durante Estados Unidos 1994.

De cara a la próxima edición, varias de esas cifras históricas podrían quedar atrás. Entre los nombres que aparecen con posibilidades de romper récords destacan el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, quienes podrían convertirse en los futbolistas con más participaciones en la historia de los Mundiales.

Récords colectivos, ¿qué selección los superará?

El Brasil "Pentacampeão"

Brasil ostenta el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), uno más que Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de nuevo de esta edición de 2026 después de haberse perdido también las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

Brasil, el único fijo; Alemania, la más regular

Únicamente Brasil ha disputado las 22 ediciones mundialistas anteriores (23 con la próxima). Alemania (o la RFA) disputará el torneo por 21ª vez.

La Mannschaft ostenta el récord de finales disputadas, con 8, y también de semifinales jugadas (13), aunque en las dos últimas ediciones no ha superado la primera fase.

Un partido, 12 goles

El partido con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954 en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con tripletes de Theodor "Turl" Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos.

Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.

En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a Polonia en Estrasburgo. El genial Leônidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest Willimowski, que firmó cuatro para los polacos.

Nueve goles de diferencia

Las tres victorias más amplias terminaron con nueve goles de diferencia y Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un triplete de Sándor Kocsis, y por 10-1 a El Salvador en 1982. Yugoslavia también endosó un 9-0 a Zaire en 1974, con un triplete de Dusan Bajevic.

Récords individuales, ¿quién marcará diferencia?

Pelé, coronado tres veces

El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970).

El rey Leo

Tras los siete partidos que condujeron a Argentina a coser su tercera estrella en la Albiceleste, Leo Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita.

Messi superó a dos alemanes: Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 1982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014).

Con 22 partidos mundialistas en sus piernas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica.

Messi, Ronaldo y Ochoa en su sexto Mundial

Si no surgen imprevistos, Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se van a convertir en Estados Unidos, México y Canadá en los únicos jugadores en disputar seis Copas del Mundo, todas las jugadas desde Alemania 2006.

Dejarán así atrás al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966) y Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

Deschamps alcanzó a Zagallo y Beckenbauer

El francés Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador (1998) y como seleccionador (2018), después del éxito de los Bleus hace ocho años en Rusia.

Antes de él, los únicos que habían logrado esta hazaña eran el brasileño Zagallo (1958 y 1962, y luego en 1970) y el alemán Franz Beckenbauer (1974 y luego en 1990). Zagallo fue incluso entrenador adjunto en el título brasileño en 1994.

Klose y Fontaine en el Olimpo de los goleadores

El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones.

En una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

Miroslav Klose (Alemania) 16 goles Ronaldo (Brasil) 15 goles Gerd Müller (RFA) 14 goles Just Fontaine (Francia) 13 goles, Leo Messi (Argentina) 13 goles Pelé (Brasil) 12 goles, Kylian Mbappé (Francia) 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) 11 goles, Sándor Kocsis (Hungría) 11 goles Helmut Rahn (Alemania) 10 goles, Grzegorz Lato (Polonia) 10 goles, Teófilo Cubillas (Perú) 10 goles, Gary Lineker (Inglaterra) 10 goles, Gabriel Batistuta (Argentina) 10 goles, Thomas Müller (Alemania) 10 goles

La "manita" de Salenko

El ruso Oleg Salenko maravilló al mundo con cinco tantos en el 6-1 de su país sobre Camerún en 1994. Es el jugador que más goles ha conseguido en un partido mundialista.

Por detrás de él, seis jugadores han firmado cuatro tantos en un partido del torneo:

Ernest Willimowski (Polonia, 1938, derrota 6-5 tras prórroga contra Brasil)

Ademir (Brasil, 1950, 7-1 contra Suecia)

Sándor Kocsis (Hungría, 1954, 8-3 contra la RFA en la primera fase)

Just Fontaine (Francia, 1958, 6-3 contra la RFA)

Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 contra Corea del Norte)

Emilio Butragueño (España, 1986, 5-1 contra Dinamarca)

Hakan Şükür, el más rápido

El turco Hakan Şükür marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido para el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en 2002.

Whiteside, el más joven; El Hadari, el más viejo

El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que tenía 17 años y 41 días contra Yugoslavia (0-0), en 1982.

El de más edad es el guardameta egipcio Essam El Hadari, que jugó con 45 años y 161 días contra Arabia Saudita en 2018 (derrota 2-1 de los faraones).

El jugador de campo de más edad sigue siendo el camerunés Roger Milla, que tenía 42 años y 39 días contra Rusia, cuando marcó en la derrota 6-1 de los Leones Indomables en 1994.

Pepe, el goleador más veterano

El futbolista más veterano en marcar en una fase final mundialista es el portugués Pepe, que anotó un gol contra Suiza en 2022 con 39 años y 283 días. Su compatriota Cristiano Ronaldo, Luka Modrić o Edin Džeko esperan batir este récord en Norteamérica.

Curiosidades: los datos que no se olvidan

Cero de Cristiano Ronaldo

Sorprendente: la megaestrella Cristiano Ronaldo no ha marcado ningún gol en partidos de eliminación directa en Mundiales.

Palizas en semifinales

En 1930, en la primera edición del Mundial, las dos semifinales terminaron con el mismo resultado, 6-1. Uruguay arrolló a Yugoslavia y Argentina a Estados Unidos.

La mayor goleada en semifinales del torneo se dio en 2014, cuando Alemania venció 7 a 1 al anfitrión Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Historia de la Copa Mundial de la FIFA: Del Milagro de Berna en Suiza 1954 a Inglaterra 1966

OF