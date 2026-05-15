El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX vivirá este sábado 16 de mayo uno de sus partidos más esperados, cuando Chivas reciba a Cruz Azul en el Estadio Jalisco por la Semifinal de vuelta.

El encuentro definirá a uno de los finalistas del futbol mexicano, luego de una Ida que dejó la serie completamente abierta. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a este encuentro?

Ambos equipos se reencontrarán ahora en Guadalajara, con el Estadio Jalisco como escenario, después de que el Estadio AKRON fue entregado a la FIFA rumbo al Mundial 2026. Tras el empate en el primer duelo, Chivas buscará aprovechar el respaldo de su afición en un inmueble histórico para la institución y dar el paso hacia la serie por el título. El conjunto rojiblanco ha mostrado orden defensivo durante la Liguilla, aunque necesita mayor precisión en ataque para romper el planteamiento de los celestes.

Cruz Azul, por su parte, llega a territorio tapatío con la obligación de ofrecer una versión más agresiva en ofensiva. Luego de la igualada en la Ida, el equipo cementero buscará tener mayor control en la mitad de la cancha para generar más opciones de peligro y manejar el ritmo del partido. Con el boleto a la Final en juego, se espera un duelo intenso desde los primeros minutos.

El partido de ida terminó con empate 2-2. Por Cruz Azul marcaron Carlos Rodríguez al minuto 36 y Christian Ebere de penal al 55. Por Chivas anotaron Santiago Sandoval al 28 y Ángel Spúlveda al 49.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Cruz Azul de las Semifinales - Liga MX

Los aficionados podrán seguir la Semifinal de vuelta a través de transmisión exclusiva por streaming, donde se conocerá al equipo que avanzará a la Gran Final del Clausura 2026.

Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, 19:07 horas

Sábado 16 de mayo, 19:07 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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