Domingo, 07 de Junio 2026

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Checo Pérez pierde el primer punto de Cadillac tras sanción en Mónaco

La investigación abierta por la FIA determinó que el tapatío se encontraba fuera de su posición de salida al momento de un reinicio, al rebasar la línea blanca marcada en la parrilla, y con esto cayó hasta el lugar 15

Por: Javier Robles

La decisión de los comisarios provocó que el mexicano perdiera el punto que había conseguido en pista y que representaba la primera unidad para Cadillac desde su ingreso a la máxima categoría. ESPECIAL/ EFE/S. NOGIER

La decisión de los comisarios provocó que el mexicano perdiera el punto que había conseguido en pista y que representaba la primera unidad para Cadillac desde su ingreso a la máxima categoría. ESPECIAL/ EFE/S. NOGIER

El tapatío Sergio “Checo” Pérez y Cadillac se quedaron sin sumar el primer punto de su historia en la Fórmula 1 luego de que los comisarios del Gran Premio de Mónaco confirmaran una penalización de 10 segundos contra el piloto mexicano tras la carrera disputada este domingo en Montecarlo.

Pérez había cruzado la meta en la décima posición después de una competencia marcada por abandonos, intervenciones del “Safety Car” y una bandera roja en la parte final. Sin embargo, la investigación abierta por la FIA determinó que el tapatío se encontraba fuera de su posición de salida al momento de un reinicio, al rebasar la línea blanca marcada en la parrilla y con esto, cayó hasta el lugar 15, el último de los que terminaron la contienda.

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La decisión de los comisarios provocó que el mexicano perdiera el punto que había conseguido en pista y que representaba la primera unidad para Cadillac desde su ingreso a la máxima categoría. 

Con la modificación en la clasificación final, Fernando Alonso ascendió a la décima posición y otorgó a Aston Martin su primer punto de la temporada 2026. El español había terminado inicialmente fuera de la zona de puntos, pero se vio beneficiado por la sanción aplicada al mexicano. 

Por otra parte, Red Bull también estuvo bajo revisión después de que sus mecánicos trabajaran en el monoplaza de Isack Hadjar durante la bandera roja. Los comisarios analizaron una posible infracción al reglamento técnico; sin embargo, determinaron que el equipo detuvo las labores y devolvió el auto a su estado original sin reemplazar componentes, por lo que el tercer lugar del francés fue validado. 

De esta forma, Cadillac se marcha de Mónaco sin puntos pese a haber celebrado de manera provisional su primer resultado dentro del Top 10, mientras que Aston Martin abandona el Principado con su primera unidad del campeonato.

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RESULTADOS TRAS LA SANCIÓN A PÉREZ

1.- Kimi Antonelli / Mercedes
2.- Lewis Hamilton / Ferrari
3.- Isack Hadjar / Red Bull
4.- Oscar Piastri / McLaren
5.- Liam Lawson / RB
6.- Arvid Lindblad / RB
7.- Pierre Gasly / Alpine
8.- Alex Albon / Williams 
9.- Esteban Ocon / Haas
10.- Fernando Alonso / Aston Martin
11.- Gabriel Bortoleto / Audi
12.- George Russell / Mercedes
13.- Nico Hulkenberg / Audi
14.- Franco Colapinto / Alpine
15.- Sergio Pérez / Cadillac
16.- Carlos Sainz / Williams
17.- Charles Leclerc / Ferrari
18.- Lance Stroll / Aston Martin
19.- Lando Norris / McLaren
20.- Oliver Bearman / Haas
21.- Valtteri Bottas / Cadillac
22.- Max Verstappen / Red Bull

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 156 puntos
2.- Lewis Hamilton / Ferrari / 90 puntos
3.- George Russell / Mercedes / 88 puntos
4.- Charles Leclerc / Ferrari / 75 puntos
5.- Oscar Piastri / McLaren / 60 puntos
6.- Lando Norris / McLaren / 58 puntos
7.- Max Verstappen / Red Bull / 43 puntos
8.- Isack Hadjar / Red Bull / 29 puntos
9.- Liam Lawson / RB / 26 puntos
10.- Pierre Gasly / Alpine / 26 puntos
11.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos
12.- Franco Colapinto / Alpine / 15 puntos
13.- Arvid Lindblad / RB / 13 puntos
14.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos
15.- Alex Albon / Williams / 5 puntos
16.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos
17.- Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos
18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto
19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos
20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos
21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos
22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- Mercedes / 244 puntos
2.- Ferrari / 165 puntos
3.- McLaren / 118 puntos
4.- Red Bull / 72 puntos
5.-  Alpine / 41 puntos
6.- RB / 39 puntos
7.- Haas / 21 puntos
8.- Williams / 11 puntos
9.-  Audi / 2 puntos
10.- Aston Martin / 1 punto
11.- Cadillac / 0 puntos

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