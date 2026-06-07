Checo Pérez pierde el primer punto de Cadillac tras sanción en Mónaco

El tapatío Sergio “Checo” Pérez y Cadillac se quedaron sin sumar el primer punto de su historia en la Fórmula 1 luego de que los comisarios del Gran Premio de Mónaco confirmaran una penalización de 10 segundos contra el piloto mexicano tras la carrera disputada este domingo en Montecarlo.

Pérez había cruzado la meta en la décima posición después de una competencia marcada por abandonos, intervenciones del “Safety Car” y una bandera roja en la parte final. Sin embargo, la investigación abierta por la FIA determinó que el tapatío se encontraba fuera de su posición de salida al momento de un reinicio, al rebasar la línea blanca marcada en la parrilla y con esto, cayó hasta el lugar 15, el último de los que terminaron la contienda.

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La decisión de los comisarios provocó que el mexicano perdiera el punto que había conseguido en pista y que representaba la primera unidad para Cadillac desde su ingreso a la máxima categoría.

Con la modificación en la clasificación final, Fernando Alonso ascendió a la décima posición y otorgó a Aston Martin su primer punto de la temporada 2026. El español había terminado inicialmente fuera de la zona de puntos, pero se vio beneficiado por la sanción aplicada al mexicano.

Por otra parte, Red Bull también estuvo bajo revisión después de que sus mecánicos trabajaran en el monoplaza de Isack Hadjar durante la bandera roja. Los comisarios analizaron una posible infracción al reglamento técnico; sin embargo, determinaron que el equipo detuvo las labores y devolvió el auto a su estado original sin reemplazar componentes, por lo que el tercer lugar del francés fue validado.

De esta forma, Cadillac se marcha de Mónaco sin puntos pese a haber celebrado de manera provisional su primer resultado dentro del Top 10, mientras que Aston Martin abandona el Principado con su primera unidad del campeonato.

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RESULTADOS TRAS LA SANCIÓN A PÉREZ

1.- Kimi Antonelli / Mercedes

2.- Lewis Hamilton / Ferrari

3.- Isack Hadjar / Red Bull

4.- Oscar Piastri / McLaren

5.- Liam Lawson / RB

6.- Arvid Lindblad / RB

7.- Pierre Gasly / Alpine

8.- Alex Albon / Williams

9.- Esteban Ocon / Haas

10.- Fernando Alonso / Aston Martin

11.- Gabriel Bortoleto / Audi

12.- George Russell / Mercedes

13.- Nico Hulkenberg / Audi

14.- Franco Colapinto / Alpine

15.- Sergio Pérez / Cadillac

16.- Carlos Sainz / Williams

17.- Charles Leclerc / Ferrari

18.- Lance Stroll / Aston Martin

19.- Lando Norris / McLaren

20.- Oliver Bearman / Haas

21.- Valtteri Bottas / Cadillac

22.- Max Verstappen / Red Bull

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 156 puntos

2.- Lewis Hamilton / Ferrari / 90 puntos

3.- George Russell / Mercedes / 88 puntos

4.- Charles Leclerc / Ferrari / 75 puntos

5.- Oscar Piastri / McLaren / 60 puntos

6.- Lando Norris / McLaren / 58 puntos

7.- Max Verstappen / Red Bull / 43 puntos

8.- Isack Hadjar / Red Bull / 29 puntos

9.- Liam Lawson / RB / 26 puntos

10.- Pierre Gasly / Alpine / 26 puntos

11.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos

12.- Franco Colapinto / Alpine / 15 puntos

13.- Arvid Lindblad / RB / 13 puntos

14.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos

15.- Alex Albon / Williams / 5 puntos

16.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos

17.- Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos

18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto

19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos

20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos

21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos

22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- Mercedes / 244 puntos

2.- Ferrari / 165 puntos

3.- McLaren / 118 puntos

4.- Red Bull / 72 puntos

5.- Alpine / 41 puntos

6.- RB / 39 puntos

7.- Haas / 21 puntos

8.- Williams / 11 puntos

9.- Audi / 2 puntos

10.- Aston Martin / 1 punto

11.- Cadillac / 0 puntos

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