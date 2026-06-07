Laura Galván conquista el Medio Maratón de Chicago y reafirma su camino rumbo a Los Ángeles 2028

La mexicana Laura Galván continúa consolidándose como una de las principales figuras del atletismo nacional tras proclamarse campeona del Medio Maratón de Chicago, donde cruzó la meta en un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 11 segundos para quedarse con el primer lugar de la competencia.

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La originaria de Guanajuato mostró una destacada actuación a lo largo de los 21 kilómetros de recorrido , imponiendo un ritmo constante que le permitió despegarse de sus principales rivales y asegurar una victoria de gran relevancia en una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

Galván se acerca a los Juegos Olímpicos 2028

Con este triunfo, Galván da un paso importante en su proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que se ha convertido en una de las principales metas de la corredora mexicana. La victoria en Chicago representa una muestra del gran momento deportivo que atraviesa y confirma el progreso que ha tenido en las pruebas de fondo durante los últimos meses.

El podio fue completado por la estadounidense Molly Born, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 1:11:58, mientras que el tercer puesto correspondió a la keniana Joyline Chemutai, que detuvo el cronómetro en 1:14:00.

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Otro logro importante este año

La conquista de Chicago se suma a otro importante logro obtenido por Galván al inicio de este año. Apenas en enero pasado, la mexicana estableció un nuevo récord nacional durante el Medio Maratón de Houston, resultado que evidenció su crecimiento competitivo y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.

Ahora, con un nuevo título en sus vitrinas, Laura Galván ratifica su condición como la mejor exponente mexicana de las carreras de fondo y mantiene firme su aspiración de llegar en plenitud a Los Ángeles 2028.

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AS