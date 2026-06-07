La salud de Christian Eriksen volvió a generar preocupación mundial. El mediocampista danés se desplomó durante un partido amistoso ante Ucrania, cinco años después del episodio cardíaco que conmocionó al futbol europeo. Aunque el encuentro fue suspendido, los reportes médicos indican que el jugador se encuentra estable.

Eriksen sufrió un nuevo colapso en pleno partido

El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó este sábado un nuevo episodio de emergencia médica al desplomarse durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en la ciudad de Odense.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 65, cuando el mediocampista de 34 años se llevó la mano al pecho y cayó al césped ante la preocupación inmediata de compañeros, rivales y cuerpo arbitral. El árbitro detuvo las acciones y solicitó la entrada urgente de los servicios médicos, que atendieron al jugador sobre el terreno de juego antes de evacuarlo en camilla.

Pese a la gravedad del momento, los primeros informes difundidos por la Federación Danesa de Futbol señalaron que Eriksen permanecía consciente tras recibir atención médica.

Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe— Adarasiempre ✈�� (@adarauva) June 7, 2026

El partido entre Dinamarca y Ucrania fue suspendido

La situación provocó la suspensión definitiva del encuentro de preparación que disputaban las selecciones de Dinamarca y Ucrania. Aunque el jugador mostró señales de recuperación poco después del incidente, las autoridades deportivas optaron por detener el partido para priorizar la atención médica y el bienestar de todos los involucrados.

Las imágenes del desplome generaron una inmediata reacción en redes sociales y entre aficionados de todo el mundo, recordando inevitablemente el dramático episodio vivido por Eriksen durante la Eurocopa 2021.

El médico de Dinamarca asegura que el jugador está bien

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Horas después del incidente, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, ofreció una actualización sobre el estado del futbolista. Según explicó el especialista, Eriksen recuperó el conocimiento rápidamente y abandonó el terreno de juego por sus propios medios después de recibir atención inicial.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie", indicó Boesen en un comunicado difundido por la federación.

El médico también señaló que el futbolista estuvo inconsciente durante unos instantes, pero que la comunicación con él pudo establecerse casi de inmediato una vez recuperó el conocimiento. Además, confirmó que Eriksen será sometido a diversas pruebas médicas en un hospital para determinar qué provocó el episodio ocurrido durante el amistoso internacional.

El papel del desfibrilador implantable

Uno de los aspectos destacados por el cuerpo médico fue la respuesta del dispositivo cardíaco que Eriksen lleva implantado desde el problema de salud que sufrió en 2021.

De acuerdo con Boesen, el sistema respondió de la manera esperada durante la emergencia. Tras aquel episodio ocurrido en la Eurocopa, el futbolista retomó su carrera profesional bajo seguimiento médico especializado y con medidas de control adicionales para proteger su salud.

La presencia de este tipo de dispositivos permite monitorear y actuar ante determinadas alteraciones cardíacas, motivo por el cual su funcionamiento fue uno de los puntos observados tras el incidente en Odense. La noticia despertó recuerdos de uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del futbol.

Durante la Eurocopa 2021, Christian Eriksen sufrió un grave problema cardíaco mientras disputaba un encuentro entre Dinamarca y Finlandia. Aquel episodio generó conmoción internacional y obligó a una rápida intervención médica sobre el terreno de juego.

Posteriormente, el mediocampista logró regresar al futbol profesional, convirtiéndose en un ejemplo de recuperación y resiliencia para millones de aficionados. Por ello, el nuevo incidente ocurrido frente a Ucrania volvió a encender las alarmas y generó preocupación entre seguidores, jugadores y especialistas.

El mediocampista será sometido a estudios médicos para determinar la causa del episodio. El jugador cuenta con un dispositivo cardíaco implantado desde el problema sufrido durante la Eurocopa 2021.

La prioridad ahora es conocer la causa del incidente

Aunque los reportes oficiales son alentadores y apuntan a que Christian Eriksen se encuentra estable, la principal incógnita sigue siendo qué provocó el nuevo colapso sufrido durante el amistoso ante Ucrania.

Por ahora, la selección de Dinamarca, el cuerpo médico y los especialistas del hospital continúan evaluando al futbolista. Mientras tanto, el mundo del futbol permanece atento a la evolución de uno de los jugadores más reconocidos de Europa, cuya historia vuelve a poner el foco en la importancia de la atención médica inmediata y los protocolos de emergencia dentro del deporte profesional.

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Con información de EFE

BB