Checo Pérez: ¿Cómo le irá con Cadillac en el GP de Australia de F1, según la Inteligencia Artificial?

Este sábado 7 de marzo, en punto de las 22:00 horas, tiempo de México, se disputará el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Albert Park, Melbourne. Entre los contrincantes se encuentra Sergio "Checo" Pérez, quien debuta como piloto en la nueva escudería Cadillac.

La jornada de debut para el jalisciense resultó bastante accidentada , pues, tras finalizar en la posición 20 durante la primera sesión, el panorama no mejoró para el piloto tapatío en la segunda práctica libre (FP2) del GP de Australia.

El MAC-26, la monoplaza de Pérez, presentó fallas críticas en el sistema hidráulico, lo que provocó que el mexicano quedara varado en plena pista . Ante la imposibilidad de reincorporarse, los oficiales retiraron el auto, dejándolo sin oportunidad de registrar tiempos competitivos y relegándolo al puesto 22 de la clasificación.

Ante este no tan favorable panorama, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) cómo será el resto de la competencia desde Australia para el piloto tapatío y, en resumidas cuentas, esta responde que será "un reto de supervivencia técnica".

¿Cómo le irá a "Checo" Pérez con Cadillac en el GP de Australia?

La IA afirma que el panorama para Sergio "Checo" Pérez en su debut con Cadillac en el Gran Premio de Australia 2026 es, siendo realistas, un reto de supervivencia técnica . Tras su salida de Red Bull y un 2025 fuera de la parrilla, el mexicano regresa como el pilar de un equipo completamente nuevo que está pagando el "derecho de piso".

Basado en los reportes de los medios que mencionas y la tendencia en las casas de apuestas, aquí tienes el desglose de lo que se espera para este fin de semana:

El análisis de los medios

Los reportes tras las primeras prácticas libres en Albert Park no son muy alentadores para el rendimiento inmediato, pero sí para el liderazgo de "Checo".

El Informador y Car and Driver reportan un debut accidentado, en el que el jalisciense terminó en la posición 22 (último) en la segunda práctica libre (FP2) debido a fallas en el sistema hidráulico y presuntos problemas en el motor Ferrari que monta el monoplaza MAC-26.

Los analistas de ESPN, por su parte, sugieren que terminar dentro de los primeros 15 sería un éxito rotundo. Se menciona que si "Checo" logra "arañar" un punto (top 10), sería motivo de celebración nacional, dado que el auto aún es muy inestable en frenadas.

TUDN destacan que, a pesar de los fierros, "Checo" es la cara del proyecto. Se le valora como un "mentor" para desarrollar el equipo, pero reconoce que Cadillac está actualmente al fondo de la parrilla junto con Sauber.

Pronóstico realista

El objetivo de Cadillac y "Checo" para este domingo en Melbourne no es el podio, sino la fiabilidad . "Checo" ha declarado sentirse "más valorado" y motivado por construir algo desde cero. Su experiencia será vital para recolectar datos en una carrera que suele ser caótica y llena de abandonos.

El riesgo, sin embargo, se aloja en la falta de datos en tandas largas debido a los problemas en las prácticas libres lo deja en desventaja para la estrategia de carrera.

Se espera que Sergio Pérez clasifique en la parte trasera (filas 10 u 11) y su éxito dependerá de los incidentes en pista. Si logra evitar los muros y el motor resiste, un P14 o P15 es el resultado más probable según los datos actuales.

