Atlas y Chivas se juegan más que el orgullo en una nueva edición del Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío vuelve a encender la pasión en Guadalajara con un enfrentamiento que promete intensidad y emociones. Atlas y Chivas se medirán en el Estadio Jalisco en un duelo donde ambos buscan objetivos distintos: el Rebaño quiere dejar atrás su mala racha y mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los rojinegros intentarán aprovechar su localía para cobrar revancha y romper una larga sequía de triunfos ante su acérrimo rival frente a su afición.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Aunque el Guadalajara viene de dos derrotas consecutivas, se mantiene como uno de los equipos que mejor futbol despliega en la Liga MX . Por su parte, Atlas llega tras conseguir una victoria en su último partido , aunque a lo largo del torneo ha mostrado una notable inconsistencia en su funcionamiento.

A diferencia de otros enfrentamientos recientes, la distancia entre ambos en la tabla general no es tan amplia: Guadalajara se ubica en el tercer puesto con 18 unidades, mientras que los Zorros ocupan la sexta posición con 16 puntos .

El conjunto tapatío tendrá la tarea de reencontrarse con el triunfo después de dos derrotas consecutivas, por lo que no puede darse el lujo de sumar otro descalabro; además, buscará terminar con la buena racha del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, donde los rojinegros acumulan seis meses sin conocer la derrota.

Por su parte, Atlas llega al Clásico Tapatío con sed de revancha tras la goleada sufrida en su último enfrentamiento ante Chivas, cuando cayó 4-1 . Los Zorros buscarán extender el mal momento del conjunto rojiblanco en la actual campaña y, al mismo tiempo, terminar con su sequía de triunfos como local ante su acérrimo rival, ya que acumulan siete años sin vencerlo en temporada regular frente a su afición.

La última vez que Atlas derrotó a Chivas como local en el Clásico Tapatío de Liga MX fue el 20 de abril de 2018, durante el torneo Clausura 2018. Aquel partido se disputó en el Estadio Jalisco y, con gol de Edyairth Ortega, los rojinegros se llevaron el triunfo. Desde entonces, Atlas no ha vuelto a vencer a Guadalajara como local en partidos de temporada regular.

Entre los elementos a seguir del conjunto rojinegro destaca el zaguero central Martín Capasso, encargado de comandar la defensa del equipo. En el mediocampo sobresale el capitán Aldo Rocha, figura en varios Clásicos Tapatíos recientes, además de Alfonso González, actual goleador del equipo y un futbolista que conoce bien la importancia de este encuentro.

Por parte del Rebaño Sagrado, uno de los hombres clave será Armando González, quien, tras destaparse con un triplete en el último duelo ante Atlas, buscará seguir marcando goles. También destaca Roberto Alvarado, uno de los jugadores más determinantes del equipo y con presencia constante en el marcador en este tipo de partidos. Finalmente, el arquero Raúl Rangel será fundamental para que Guadalajara busque reencontrarse con la victoria y darle una alegría a la afición rojiblanca.

