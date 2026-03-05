El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este jueves que el transporte público tendrá una tarifa igual para todas y todos los usuarios, de 11 pesos, ya sea que cuenten o no con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. La entrada en vigor de la tarifa será el 1 de abril de 2026.Luego de que el Gobierno de Jalisco anunciara el lanzamiento de la tarjeta naranja, muchas personas decidieron tramitarla solo para acceder al subsidio de 3 pesos propuesto, para no pagar 14 pesos por pasaje; es decir, usuarios y usuarias del transporte público tramitaron la Tarjeta Única para pagar 11 pesos.¡No dejes de usar tu tarjeta! El subsidio al transporte público no era su "única" función. A continuación, te presentamos la lista del resto de las bondades que adquiriste tras haber tramitado la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.El subsidio de 3 pesos que se ofrecía con el plástico naranja era solo uno de los muchos beneficios de contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Entre los más destacados se encuentran vigentes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF