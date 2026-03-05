El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este jueves que el transporte público tendrá una tarifa igual para todas y todos los usuarios, de 11 pesos, ya sea que cuenten o no con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. La entrada en vigor de la tarifa será el 1 de abril de 2026.

Luego de que el Gobierno de Jalisco anunciara el lanzamiento de la tarjeta naranja, muchas personas decidieron tramitarla solo para acceder al subsidio de 3 pesos propuesto, para no pagar 14 pesos por pasaje; es decir, usuarios y usuarias del transporte público tramitaron la Tarjeta Única para pagar 11 pesos .

¡No dejes de usar tu tarjeta! El subsidio al transporte público no era su "única" función. A continuación, te presentamos la lista del resto de las bondades que adquiriste tras haber tramitado la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.

Las bondades de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El subsidio de 3 pesos que se ofrecía con el plástico naranja era solo uno de los muchos beneficios de contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Entre los más destacados se encuentran vigentes:

Recibir todos los apoyos del Gobierno de Jalisco

Acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Depositar y retirar dinero

Ahorrar con 10 % de rendimiento anual

Pagar servicios y comprar en línea

Posibilidad de acceder a créditos

Recibir remesas

¿Cuáles son los pasos para tramitarla?

Ingresa a: tarjetaunica.jalisco.gob.mx

Ingresa tus datos para registrarte

Recibe un correo con la confirmación y comprobante de tu cita

Asiste a tu cita en el módulo asignado

Entrega tu comprobante de cita y recibe la Tarjeta

