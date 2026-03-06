La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, Australia, reafirmando su gran momento deportivo y consolidándose como una de las figuras más destacadas del ciclismo internacional.

Acevedo protagonizó una carrera intensa y estratégica, en la que logró imponerse a rivales de gran nivel. En los últimos giros de la competencia, la mexicana mostró fortaleza y precisión de ataque para dejar atrás a la noruega Anita Yvonne Stenberg y a Sze Wing Lee de Hong Kong, quienes completaron el podio.

Con esta victoria, la pedalista mexicana subió al primer lugar y provocó que el himno nacional mexicano sonara en territorio australiano, un momento que reflejó el crecimiento y la consolidación del ciclismo de pista de México en el escenario internacional.

#CiclismoDePista ��️



¡ORO PARA YARELI! �� ����



La campeona mundial Yareli Acevedo ���� se llevó el PRIMER LUGAR en la prueba de eliminación femenil de la Copa del Mundo de Perth ������pic.twitter.com/qzpTGG2WT6 — ���� Desde Olimpia MX ���� (@DesdeOlimpiaMX) March 6, 2026

La participación de Acevedo en Perth generaba grandes expectativas, ya que llegó al certamen como la actual campeona del mundo en la prueba de puntos, una de las especialidades más exigentes del ciclismo de pista. Su desempeño confirmó las proyecciones y ratificó el excelente nivel que ha mostrado durante los últimos meses.

Previo a esta competencia, la mexicana también tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano disputado en Santiago, Chile, donde logró una cosecha de tres preseas doradas y dos de plata.

Gracias a estos resultados, Yareli Acevedo continúa consolidándose como la mejor ciclista mexicana de la actualidad y una firme protagonista del ciclismo de pista a nivel mundial.

