Checo Pérez apunta a los primeros puntos de Cadillac tras debut complicado

El piloto mexicano Sergio Pérez confía en que el proyecto de Cadillac Formula 1 Team pueda evolucionar con rapidez durante la temporada y permita sumar sus primeras unidades antes del receso veraniego de la F1. Aunque el inicio ha sido complicado, el tapatío considera que los recursos y el desarrollo técnico del equipo pueden acortar la distancia con el resto de la parrilla en los próximos meses.

En el Gran Premio de Australia, ganado por George Russell, Pérez terminó tres vueltas detrás del líder; sin embargo, mantiene la expectativa de una mejora progresiva.

“Siempre supe que iba a ser un comienzo muy difícil, pero al mismo tiempo siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses. Porque, obviamente, como saben, en la Fórmula 1 no hay tiempo. Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente”, señaló.

Tras finalizar la carrera, el mexicano pidió al equipo dejar atrás las celebraciones por haber completado su primera prueba en pista —a diferencia del monoplaza de Valtteri Bottas, que no terminó— y enfocarse en reducir la diferencia con los rivales. Pérez reconoció que, aunque cruzar la meta fue positivo, el rendimiento del auto evidenció el limitado tiempo de preparación antes de su debut en Melbourne.

El piloto también reveló que el coche presentó problemas técnicos durante la competencia, principalmente vibraciones que afectaron su desempeño desde el inicio.

“Tuvimos muchas vibraciones durante la carrera. Creo que gran parte de nuestro rendimiento se vio afectado por la cantidad de vibraciones que tuve desde la vuelta uno. Todavía estoy temblando por el fin de semana. Fue en la primera y segunda tanda. En la tanda final mejoró un poco, así que de momento seguimos analizando qué pasó ahí”, explicó.

SV