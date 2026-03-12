El piloto mexicano Sergio Pérez habló sobre su experiencia en el primer Gran Premio de su nueva etapa en la Fórmula 1 con la escudería Cadillac F1 Team. Aunque el desempeño del equipo en el Gran Premio de Australia no fue el esperado, el piloto considera que aún hay margen para corregir errores y avanzar en el desarrollo del proyecto.

Durante el fin de semana de carrera, los resultados fueron complicados para el equipo estadounidense. Pérez terminó en el último lugar, mientras que su compañero Valtteri Bottas tuvo que abandonar la competencia. A pesar de ello, el mexicano señaló que el enfoque principal está en el progreso que puedan lograr en las próximas fechas.

“No va a ser una tarea fácil para Cadillac, pero para nosotros creo que lo importante es el progreso que podamos lograr a partir de ahora y poner en funcionamiento todos los diferentes departamentos. Éste será el objetivo principal para nosotros”.

Pérez también destacó una diferencia importante respecto a su anterior etapa con Red Bull Racing. El piloto explicó que dentro de su nuevo equipo sus opiniones sobre el comportamiento del monoplaza son tomadas en cuenta con mayor frecuencia, algo que, según dijo, no ocurría de la misma forma anteriormente.

"Sí, definitivamente. Creo que sí. Creo que definitivamente pude ver cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección; siempre ayuda. Siento que definitivamente mis comentarios son mucho más apreciados".

A sus 36 años, el piloto mexicano inicia una nueva etapa dentro de la Fórmula 1. Cadillac decidió incorporarlo a su alineación junto a Bottas con el objetivo de contar con experiencia para el desarrollo del nuevo monoplaza del equipo.

En este contexto, Pérez explicó que sus prioridades para su decimoquinta temporada en la categoría han cambiado. Después de pasar un año fuera de la competencia, el piloto señaló que ahora busca volver a disfrutar las carreras con una perspectiva distinta.

"Realmente sentí que mi año fuera me dio una perspectiva muy diferente del deporte".

El mexicano añadió que su intención es recuperar la sensación de correr con la misma naturalidad con la que lo hacía en sus inicios.

