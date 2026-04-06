El lunes 6 de abril de 2026 contará con una agenda variada que incluye partidos de futbol en ligas diversas.Entre los encuentros más destacados del día se encuentran duelos en la Serie A, como el enfrentamiento entre Napoli y AC Milan, además del partido de LaLiga entre Girona y Villarreal.Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de este lunes 6 de abril de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF