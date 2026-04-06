El director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, aseguró que su equipo está preparado para afrontar cualquier baja que pueda surgir por convocatorias internacionales rumbo a la Copa del Mundo, en un momento clave del torneo.

El entrenador rojiblanco dejó en claro que, pese a la posible ausencia de jugadores importantes durante la liguilla, el plantel cuenta con herramientas suficientes para competir al máximo nivel sin recurrir a excusas.

“Estoy muy conforme con el rendimiento de del equipo. Pero creo que podemos hacerlo bien y en caso de los chicos que se vayan, que en algún momento tocará, estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos. Más allá de que sean jugadores muy importantes para nosotros, siento que tenemos muy buen recambio y para nosotros no será una excusa, los jugadores que se vayan”, señaló.

Milito también reconoció que aún no hay certeza sobre qué futbolistas podrían perderse la fase final, lo que mantiene abierta la incógnita en la planificación del cierre de torneo.

“Aún no tenemos confirmado qué jugadores finalmente no van a no vamos a contar para para la liguilla. Por supuesto que es importante terminar primero. Ya dije que no te da ningún título, pero sí te da la la ventaja deportiva del resultado y definir en casa de local que eso puede influir o no puede influir en la serie, dependerá de de qué suceda ahí”, agregó.

Finalmente, el estratega enfatizó su intención de cerrar en la cima de la clasificación, aunque con la mirada puesta en el verdadero objetivo el ser protagonista en la liguilla.

“Ahora sí, me gustaría terminar en en el primer lugar. Más allá que después queda el camino más duro, que es enfrentarte contra los mejores, en una instancia de mata mata, de eliminación directa. Bueno, esperemos cerrar bien el campeonato Y después continuar, porque esto continúa. Entonces, por eso es tan importante ir partido a partido, partido a partido, en la medida de lo posible mejorar, en la medida de lo posible ser más”, concluyó.

CT