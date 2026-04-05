Atlas se juega su destino ante gigantes en decadencia

La recta final del Clausura 2026 ha colocado al Atlas en una encrucijada estadística y futbolística que no permite margen de error, obligando al conjunto de Diego Cocca a realizar un ejercicio de precisión matemática para asegurar su boleto a la fase final. Tras la reciente derrota ante León, los rojinegros se ubican en la séptima posición con 18 puntos , producto de un balance que, aunque los mantiene en zona de clasificación directa, los deja vulnerables debido a una diferencia de goles negativa de -4.

Con 12 puntos aún en disputa en el calendario regular, el destino de los Zorros depende de una combinación de regularidad propia y el aprovechamiento del mal momento que atraviesan sus próximos sinodales.

El panorama matemático es claro: para aspirar a la Liguilla, donde clasifican los ocho mejores, el Atlas necesita alcanzar un umbral de seguridad que históricamente ronda los 25 o 26 puntos . Al tener 18 unidades actualmente, el equipo requiere obtener al menos el 58% de los puntos restantes (7 de 12) para llegar a la cifra mágica de 25. En términos prácticos, esto significa que los dirigidos por Cocca deben ganar dos partidos y empatar uno de los cuatro compromisos finales.

Si el Atlas logra tres victorias, alcanzaría los 27 puntos, garantizando virtualmente su lugar entre los ocho primeros, independientemente de otros resultados. Sin embargo, si solo suma cuatro o cinco puntos más, su clasificación dependerá totalmente de que Monterrey (13° con 14 puntos) y otros perseguidores no tengan un cierre perfecto, ya que la diferencia de goles de -4 es el primer criterio de desempate y actualmente juega en contra de los tapatíos frente a rivales como América (+2) y Tigres (+3).

El calendario restante se presenta como un "arma de doble filo" debido a la jerarquía de los nombres, aunque la realidad estadística de los rivales ofrezca una narrativa distinta. En la Jornada 14, Atlas recibirá en el Estadio Jalisco a un Monterrey que, situado en el decimotercer puesto con 14 unidades, llegará desesperado por sumar para colarse a la Liguilla; una victoria rojinegra en este duelo eliminaría prácticamente a un competidor directo.

Posteriormente, en la Jornada 15, visitarán al sotanero general Santos Laguna, que con solo 9 puntos y una diferencia de -16, representa la oportunidad obligatoria para sumar de a tres. El cierre será de máxima exigencia: recibirán a Tigres (8° con 17 puntos) en la Jornada 16, en lo que se perfila como un duelo directo por la posición en la tabla, para finalizar la fase regular en la Jornada 17 visitando al América en el Estadio Azteca, equipo que hoy supera al Atlas solo por diferencia de goles.

Para levantar el paso, la urgencia de Diego Cocca radica en la disciplina táctica y la recuperación de la solidez defensiva , pues jugar con inferioridad numérica y permitir goles tempraneros ha dinamitado la estrategia en las últimas fechas. Con la baja por expulsión de Jorge Rodríguez y el acecho de plantillas nominalmente superiores, el Atlas debe gestionar sus recursos para no dejar escapar unidades ante los equipos que están por debajo de ellos en la tabla.

Las posibilidades de calificar siguen siendo altas, superiores al 70% según la tendencia actual, pero el margen de maniobra se ha reducido a tal grado que una derrota en la próxima fecha ante Rayados podría sacar a los Zorros de los ocho privilegiados por primera vez en meses, transformando una temporada de ilusión en un cierre de incertidumbre absoluta.

¿Qué le queda al Atlas?

JORNADA 14 / Atlas vs Monterrey / Estadio Jalisco

JORNADA 15 / Santos vs Atlas / Estadio TSM

JORNADA 16 / Atlas vs Tigres / Estadio Jalisco

JORNADA 17 / América vs Atlas / Estadio Azteca

Posiciones

6.- América / 18 puntos / +2

7.- Atlas / 18 puntos / -4

8.- Tigres / 17 puntos / +3

13.- Monterrey / 14 puntos / +2

18.- Santos / 9 puntos / -16

SV