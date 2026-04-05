Tapatías Club supo sobreponerse a la adversidad y selló su pase a la gran final de la primera edición de la Liga de Vóleibol Profesional de México (LVP) tras imponerse en una serie intensa frente a las Gigantes de Aguascalientes. Con carácter y determinación, las jaliscienses vinieron de menos a más en una eliminatoria que exigió su mejor versión.

El primer encuentro no fue sencillo, ya que las Gigantes pegaron primero al llevarse la victoria. Sin embargo, lejos de venirse abajo, Tapatías ajustó su estrategia y mostró su capacidad de reacción en el segundo compromiso, donde dominó de principio a fin para forzar un tercer juego.

El último y definitivo duelo terminó por confirmar su jerarquía. Con un desempeño sólido en todas sus líneas, Tapatías volvió a superar a Aguascalientes para quedarse con la serie y asegurar su lugar en la final, respaldando así lo hecho durante la fase regular.

No es casualidad que el equipo jalisciense esté en esta instancia. Tapatías culminó la temporada en el segundo lugar general con marca de 13 triunfos y 7 derrotas, números que reflejan su consistencia y protagonismo a lo largo del torneo. Esa solidez fue clave para salir adelante en una semifinal exigente.

Ahora, el reto será mayúsculo. En la final, Tapatías se medirá ante Corónelas de Durango, un equipo que llega con una racha impresionante de 22 partidos invictas tras eliminar a las Guerreras de Puebla en dos juegos. El choque definitorio enfrentará a la constancia de Durango contra el carácter competitivo de unas Tapatías que han demostrado saber responder en los momentos importantes.

CT