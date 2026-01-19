A escasos cuatro meses de disputarse un título, el destino vuelve a unir sus caminos y el deseo de ganar otro trofeo . Benjamín Gil, manejador de los Charros de Jalisco, y Lorenzo Bundy, coach de los Tomateros de Culiacán, se reencontrarán para pelear por una nueva Final, ahora en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

En septiembre pasado, Bundy, al mando de los Diablos Rojos del México, maniató en la Final de la Liga Mexicana de Béisbol a unos Charros que presentaron un pitcheo endeble. Consciente de ello, Benjamín sabe que, de querer consumar el bicampeonato en el circuito invernal, sus dirigidos deberán de jugar su mejor béisbol para consumar la hazaña, sin embargo, él no ve este próximo enfrentamiento como una revancha.

“Yo no lo veo como una revancha, porque nosotros simplemente no jugamos bien en la Final de la LMB. Ellos (Diablos) picharon extraordinariamente bien, y nosotros no jugamos bien a la defensiva. Pero, hoy son dos equipos diferentes, es más, uno de sus mejores jugadores que él entrenaba en verano, está con nosotros como es el caso de Julián Ornelas.”

“Bundy no hace muchas jugadas. La manera de manejar de él es muy directa, por decirlo de alguna manera. Obviamente buena, con mucho éxito. En caso de que haya sorpresas, las veremos en el campo”, comentó Benjamín.

Al ya tener asegurado su lugar en la Serie del Caribe, Jalisco no pierde el piso y se mantiene enfocado en conseguir el cuarto título de la franquicia en la LMP . Por lo que, Benjamín Gil fue contundente al decir que lo más importante será llegar al evento caribeño con la corona de campeón, pese a las dificultades que se les han presentado en el camino.

“Es raro porque nunca había sucedido que hubiera dos equipos mexicanos en la Serie del Caribe. Pero, el ya estar calificados no significa mucho en realidad. Nosotros lo que queremos es el campeonato, el bicampeonato. Lo de la Serie del Caribe eso ya está, entonces ahorita lo más importante es el bicampeonato.”

“Ha habido muchas cosas en el camino, y hay que decirlo, sumamente difíciles el año pasado, y las superamos. Muchos de los jugadores podrían decir que las cosas que se tuvieron que vivir el año pasado y llegar al campeonato, todavía lo traemos ahí de cola, no por el lado positivo. Ahora las dificultades de este año y seguir sobre la marcha sin quitar la vista a nuestra meta, nos sigue haciendo más fuertes”, manifestó Benjamín.

Tomateros al mando de Lorenzo Bundy

Temporada regular

Récord: 40-28

2do lugar en porcentaje de bateo: .273

2do lugar en más carreras anotadas: 359

5to equipo con mejor promedio de carreras limpias permitidas: 3.87

Postemporada

Récord: 8-3

3er lugar en mejor porcentaje de bateo: .264

2do lugar en más carreras anotadas: 48

Equipo con mejor promedio de carreras limpias permitidas: 2.69

Charros bajo la dirección de Benjamín Gil

Temporada regular

Récord: 38-30

1er lugar en porcentaje de bateo: .289

1er lugar en más carreras anotadas: 377

Equipo con el peor promedio de carreras limpias permitidas: 5.17

Postemporada

Récord: 8-3

1er lugar en porcentaje de bateo: .286

1er lugar en más carreras anotadas: 63

5to equipo con mejor promedio de carreras limpias permitidas: 4.04

