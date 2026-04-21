Charros sufre derrota en la frontera

Los Charros de Jalisco no tuvieron el arranque esperado en su gira por la frontera y comenzaron con el pie izquierdo tras caer 4-2 ante los Tecos de los Dos Laredos en el primer juego de la serie, en un duelo donde el daño tempranero terminó por marcar el rumbo del encuentro.

El encargado de abrir por la novena jalisciense, Zach Plesac, cargó con la derrota luego de un inicio complicado en el que permitió tres carreras en la primera entrada. Ese golpe inicial resultó determinante, ya que puso una distancia que los caporales nunca lograron revertir.

Sin embargo, a pesar del tropiezo en los primeros instantes, el derecho mostró capacidad de reacción y logró recomponer su labor, completando cuatro innings en los que recetó seis ponches, aunque los bateadores no lograron respaldar lo realizado por su lanzador para conseguir la remontada.

A la ofensiva, Charros fue completamente maniatada por el abridor de Tecos, Tyler Ivey, quien firmó una salida dominante de cinco episodios sin permitir imparable y con seis ponches, neutralizando por completo al ataque jalisciense.

Fue hasta la séptima entrada cuando Charros logró romper el cero. Austin Adams perdió el control momentáneamente, llenó las bases y otorgó pasaporte a Alfredo Hurtado, permitiendo que la primera carrera llegara de caballito. Posteriormente, un elevado de sacrificio de Irving López llevó al plato a Johneshwy Fargas para acercar a los visitantes.

En el noveno capítulo, Jalisco amenazó con mandar el encuentro a extra innings al colocar a dos corredores en posición de anotar , pero la falta de bateo oportuno volvió a hacerse presente. Ni Hurtado, Donny Sands ni López lograron producir, dejando escapar la oportunidad de empatar la pizarra.

Finalmente, Wilking Rodríguez cerró la puerta para apuntarse el salvamento y asegurar la victoria de los Tecolotes, dejando a Charros con la tarea de ajustar si quieren emparejar la serie en territorio fronterizo.

Este miércoles 22 de abril se disputará el segundo encuentro de la serie, mismo que podría aprovechar Jalisco para igualar la serie.

SV