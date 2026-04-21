FMF solicita investigar insultos racistas contra Helinho

Luego de que Helinho, delantero del Toluca, denunciara públicamente haber recibido comentarios racistas después del partido contra América, la Federación Mexicana de Futbol informó que, a través de la Comisión de Género y Diversidad, se le solicitó al conjunto escarlata abrir una investigación para definir responsabilidades correspondientes .

Tras los conatos de bronca que se suscitaron el pasado sábado en la cancha del Estadio Banorte entre los jugadores de Toluca y América, Helinho ha sido el principal protagonista. No solo por las agresiones que se intercambiaron entre él y Alejandro Zendejas, sino también, porque en los últimos días ha sido objeto de insultos racistas.

Ante dicha problemática, este martes, la FMF lanzó un comunicado en el que mencionan que se realizó una petición al club para llevar a cabo una investigación con base en su Protocolo para dar con los responsables y, además, reiteró su rechazo ante cualquier acto de discriminación en el futbol mexicano.

“Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes "Helinho", relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su Protocolo para definir las responsabilidades correspondientes.

Ello, conforme lo norma el Protocolo Modelo para Prevenir y Sancionar el Acoso y el Hostigamiento Sexual y otras formas de Discriminación que adoptaron los Clubes desde el año 2023.

La FMF reitera su rechazo absoluto a cualquier acto de discriminación en las canchas del futbol mexicano”, se observa en el comunicado.

Cabe recordar que, Helinho fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa económica, tras el altercado que protagonizó con Alejandro Zendejas que culminó en su expulsión del partido.

Sin embargo, posteriormente, el futbolista de Toluca señaló que, durante su salida rumbo a los vestidores, se escucharon insultos racistas provenientes de la tribuna , por lo que también se sancionó al Estadio Banorte con una multa económica. Ahora, quedará esperar si habrá nuevos implicados que terminen con algún castigo por actos discriminatorios.

SV