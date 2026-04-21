A poco más de un mes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa alrededor de la Selección Mexicana crece a un ritmo acelerado. La gran incógnita para la afición ya no es si el equipo llegará en buen momento, sino quiénes serán los elegidos para representar al país en una justa histórica que se disputará en casa, junto a Estados Unidos y Canadá.

Con Javier Aguirre al frente del proyecto, el combinado nacional ha mostrado señales de recuperación en lo futbolístico y anímico, especialmente tras sus recientes compromisos amistosos ante selecciones europeas. Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora: definir una lista que no solo sea competitiva, sino capaz de ilusionar a una afición que exige protagonismo en el Mundial.

Fechas clave rumbo a la convocatoria final

El calendario para conocer a los convocados ya está trazado y tendrá momentos determinantes en las próximas semanas. El primer corte llegará el 23 de abril, cuando se revele una prelista compuesta principalmente por jugadores de la Liga MX.

Este anuncio no es menor, ya que impactará directamente en la recta final del torneo local: los futbolistas considerados podrán disputar la última jornada, pero no participarán en la Liguilla.

Posteriormente, el 6 de mayo dará inicio la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, donde el cuerpo técnico comenzará a perfilar el grupo definitivo. Finalmente, el 11 de junio será la fecha límite para entregar la lista oficial de 26 jugadores que competirán en el Mundial.

En paralelo, los futbolistas que militan en Europa se incorporarán de manera escalonada, dependiendo del cierre de sus respectivas temporadas, lo que mantendrá abierta la competencia interna hasta el último momento.

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Estos serían los convocados del Tri para el Mundial 2026

Aunque la convocatoria oficial aún no se hace pública, ya se vislumbra una base sólida de jugadores que parten con ventaja.

Te compartimos la lista de los jugadores que estarían en la lista del Tricolor:

Porteros

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Defensas

Everardo López

Jesús Gallardo

César Montes

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Mateo Chávez

Richard Ledezma

Israel Reyes

Mediocampistas

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Alexis Vega

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Charly Rodríguez

Erick Lira

Delanteros

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

La pelea por los últimos lugares

Más allá de los nombres habituales, hay una lista de jugadores que aún buscan convencer al cuerpo técnico en el tramo final. Entre ellos destacan elementos como Germán Berterame, Obed Vargas y Marcel Ruiz, este último condicionado por su estado físico. La decisión final dependerá tanto del rendimiento deportivo como de las necesidades tácticas del equipo.

Así, la Selección Mexicana entra en su fase más decisiva antes del Mundial. La lista definitiva no solo marcará el cierre de un proceso, sino el inicio de una nueva historia en la que México intentará, una vez más, dar ese salto que históricamente se le ha negado en la máxima cita del futbol.

MF