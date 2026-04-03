Charros perfila su line up con base en figuras consolidadas

El line up de Charros de Jalisco comienza a tomar forma durante la pretemporada rumbo a una nueva campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, en la que el equipo tapatío buscará sacarse la espina tras haber quedado a un paso del campeonato. Con una base sólida y algunos regresos importantes, la novena jalisciense está construyendo una ofensiva competitiva y con experiencia.

Entre los nombres que más se han repetido en las alineaciones destacan Donny Sands, Alfredo Hurtado y Kyle Garlick, peloteros que fueron fundamentales la temporada pasada para que Charros alcanzara la Serie del Rey. Su constancia en el line up refleja la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para generar ofensiva y mantener el ritmo que los llevó hasta la instancia final, donde terminaron cayendo ante los Diablos Rojos del México.

A estos elementos se suman regresos que ilusionan a la afición, como el de Willie Calhoun, quien dejó una grata impresión en su etapa anterior con el equipo. Su aporte ofensivo y carisma lo convirtieron en uno de los favoritos por parte de la afición, por lo que su vuelta representa un impulso tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Otro nombre que resalta es el de Allen Córdoba, quien tras su paso a préstamo con Diablos Rojos, regresa con la mira puesta en convertirse en referente del equipo por su poder al ataque. Asimismo, el joven Luis “Pichi” Martínez ha llamado la atención tras su destacada participación en invierno, ganándose una oportunidad valiosa para consolidarse como titular.

En el pitcheo, Charros ha optado por rotar distintos brazos en busca del roster ideal, aunque ya figuran nombres como Luis Iván Rodríguez, Luis Payán y Eduardo Vera, quienes apuntan a ser piezas clave en la rotación abridora.

YC