El esperado duelo entre Chivas y Pumas se jugará el domingo como parte de la Jornada 13 (J13) del Clausura 2026. Ambos equipos llegan con objetivos sumamente claros en la parte alta de la Tabla General.

La intención principal de ambas escuadras es cerrar la jornada con un golpe de autoridad. Y si quieres verlo, te contamos a qué hora empieza este gran encuentro y dónde podrás seguirlo EN VIVO para no perderte ningún detalle.

Cómo llegan Chivas y Pumas a la J13

Chivas se presenta a este compromiso en una posición inmejorable: llega como el líder absoluto del torneo. Con 30 puntos hasta el momento, el equipo tapatío sostiene un ritmo competitivo que ya no admite ningún tipo de dudas.

Hoy en día, el conjunto rojiblanco es un candidato serio para llevarse el título. Su funcionamiento colectivo ha sido notablemente constante a lo largo de las semanas de competencia.

Además, han logrado consolidar un ataque sumamente efectivo frente al arco rival. Sobre todo, el equipo ha sabido resolver de manera favorable aquellos partidos que en el pasado se le escapaban sin explicación alguna.

Del otro lado de la cancha, Pumas aparece posicionado como el cuarto lugar de la clasificación general. Los universitarios cuentan con 23 unidades, ubicándose en una posición de privilegio que de ninguna manera es producto de la casualidad.

El equipo capitalino ha construido su exitoso paso en este torneo basándose en la resiliencia. Han enfrentado partidos sumamente complejos en los que han tenido que remar desde atrás en el marcador.

A pesar de ir en desventaja, han logrado sobreponerse y salir con puntos en la bolsa. Es cierto que el equipo no deslumbra siempre con su estilo, pero compite ferozmente, y eso en esta liga suele ser un factor suficiente para mantenerse en la parte alta.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Pumas de la J13 - Liga MX

Este domingo 5 de abril, la emoción del futbol se concentrará en territorio tapatío. Chivas recibirá a Pumas en las instalaciones del Estadio AKRON, en un duelo clave por la J13 del Clausura 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 20:07 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados deberán estar atentos para no perderse el arranque de las acciones.

Para todos aquellos seguidores que deseen disfrutar del partido desde casa, la transmisión oficial podrá verse EN VIVO a través de streaming.

De igual manera, si deseas mantenerte informado al instante, también podrás seguir el resultado, el análisis y el minuto a minuto a través de la cobertura especial en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 5 de abril, 20:07 horas

Domingo 5 de abril, 20:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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